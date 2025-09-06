Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

An toàn, bền bỉ: Lý do Toyota Vios được chọn nhiều nhất bởi người mua xe lần đầu

06-09-2025 - 10:00 AM | Doanh nghiệp

Với người mua xe lần đầu, một mẫu xe dễ lái, an toàn và ít hỏng vặt sẽ giúp hành trình khởi đầu trở nên nhẹ nhàng hơn. Toyota Vios đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí này, mang lại sự tự tin trong quá trình sử dụng.

Sở hữu chiếc xe đầu tiên là trải nghiệm đầy háo hức nhưng cũng không kém phần lo lắng. Người mới lái thường băn khoăn không biết chọn xe nào để vừa dễ làm quen, vừa bền bỉ lại tiết kiệm chi phí.

Ở phân khúc sedan hạng B, Toyota Vios nổi lên như lựa chọn thân thiện với người mới khi sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ, hoạt động bền bỉ, giá thành và chi phí vận hành hợp lý.

Toyota Vios - Mẫu xe có nhiều trang bị an toàn thông minh

Với chiều dài tổng thể 4.425 mm, Toyota Vios có không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc nhưng vẫn đủ nhỏ gọn để linh hoạt trong đô thị. Kích thước này giúp xe linh hoạt khi quay đầu hoặc di chuyển trong các con phố hẹp, bán kính quay đầu khoảng 5,1 mét.

Xe có chiều cao gầm 133 mm, vừa mang đến tính ổn định khi chạy trên đường đèo, vừa đảm bảo vượt qua những mấp mô có thể gặp trên đường phố. Cảm giác lái ổn định, vô lăng nhẹ, tầm quan sát tốt khiến việc điều khiển xe trở nên nhẹ nhàng hơn, phù hợp làm bạn đồng hành với người mới cầm lái.

An toàn, bền bỉ: Lý do Toyota Vios được chọn nhiều nhất bởi người mua xe lần đầu- Ảnh 1.

Cảm giác lái ổn định, vô lăng nhẹ.

Cùng với đó, Toyota Vios còn có nhiều trang bị an toàn, nổi bật với những tính năng như hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC hay hệ thống cảnh báo lệch làn đường (LDA). Trong khi HAC có thể tự động phanh, giữ xe không trôi ngược dốc khi người lái chuyển từ chân phanh sang chân ga để khởi hành ngang dốc, LDA lại có thể phát hiện xe đi lệch khỏi làn đường và đưa ra cảnh báo cho người lái.

Về vận hành, Toyota Vios có mức tiêu hao nhiên liệu trung bình chỉ khoảng 5,77 lít/100 km trên đường hỗn hợp. Đây là một con số ấn tượng đối với xe chạy xăng trong phân khúc, giúp chủ xe giảm đáng kể chi phí hàng tháng.

Không chỉ tiết kiệm xăng, Toyota Vios cũng đã chứng minh được khả năng hoạt động bền bỉ, ít hỏng vặt và có chi phí bảo dưỡng thấp. Hệ thống đại lý chính hãng cùng garage liên kết phủ rộng khắp toàn quốc giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ở bất cứ đâu. Phụ tùng phổ biến, giá hợp lý và luôn sẵn có là một ưu điểm khi sở hữu Vios, giúp việc chăm sóc xe thuận tiện và nhanh chóng.

An toàn, bền bỉ: Lý do Toyota Vios được chọn nhiều nhất bởi người mua xe lần đầu- Ảnh 2.

Toyota Vios có không gian nội thất rộng rãi bậc nhất phân khúc

Một trong những điều đáng nhắc tới là Toyota Việt Nam đang triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng mua Vios trong tháng 9/2025. Người mua được hưởng ưu đãi lãi với mức suất chỉ từ 3,49%/năm khi vay mua xe từ Công ty tài chính Toyota Việt Nam (TFSVN).

Chưa kể, dù mức giá khởi điểm của Vios chỉ từ 458 triệu đồng, Toyota Việt Nam đang phối hợp với hệ thống đại lý toàn quốc để hỗ trợ phí trước bạ lên tới 100% cùng những quà tặng khác với tổng giá trị lên tới 54 triệu đồng.

Như vậy, lựa chọn Toyota Vios đồng nghĩa sở hữu một chiếc xe dễ điều khiển, ít tốn kém, vận hành bền bỉ và được hỗ trợ toàn diện từ một thương hiệu uy tín. Với những ưu điểm này, Toyota Vios xứng đáng là "điểm tựa" đáng tin cậy để khởi đầu hành trình an toàn, đơn giản và đáng nhớ.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

