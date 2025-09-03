Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ấn tượng với con số thống kê của Vũng Tàu trong 4 ngày

03-09-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Vũng Tàu đón hàng trăm ngàn lượt khách vui chơi, tắm biển trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9.

Trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày, biển Vũng Tàu (phường Vũng Tàu, TP HCM) đón lượng lớn du khách từ các tỉnh, thành phía Nam đổ về tạo không khí sôi động và mang lại tín hiệu khả quan cho ngành du lịch địa phương.

Theo thông tin từ Trung tâm hỗ trợ khách du lịch Vũng Tàu, từ ngày 30-8 đến 2-9, các bãi tắm tại Vũng Tàu luôn trong tình trạng đông đúc. Riêng khu vực bãi biển đã ghi nhận hơn 230.000 lượt du khách xuống tắm biển trong dịp này.

Ấn tượng với con số thống kê của Vũng Tàu trong 4 ngày- Ảnh 1.

Các bãi biển Vũng Tàu đông khách trong dịp Lễ 2-9

Ghi nhận tại Bãi Sau, mỗi ngày có hàng chục ngàn lượt khách vui chơi, tắm mát. Nhiều tuyến đường trung tâm như Thùy Vân, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám… thường xuyên ùn tắc nhẹ, nhất là buổi chiều và tối.

Bên cạnh tắm biển, du khách cũng tập trung tại những điểm tham quan nổi tiếng như tượng Chúa Kitô Vua, ngọn hải đăng, Hòn Bà, khu du lịch Hồ Mây hay Quảng trường Tam Thắng “biểu tượng mới” của Vũng Tàu.

Các điểm vui chơi này đều ghi nhận lượng khách tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Công suất phòng khách sạn trong dịp lễ đạt bình quân trên 90%, nhiều khách sạn 3-5 sao ven biển kín chỗ từ sớm.

Ấn tượng với con số thống kê của Vũng Tàu trong 4 ngày- Ảnh 2.

Các tuyến đường cũng tấp nập du khách

Điểm nhấn trong kỳ nghỉ lễ năm nay là không gian nghệ thuật, nhạc nước tại Quảng trường Tam Thắng vừa khánh thành, trở thành nơi check-in “hot” nhất.

Ngoài ra, một số chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, hoạt động thể thao bãi biển cũng góp phần tạo không khí sôi động, giữ chân khách du lịch lâu hơn.

Để phục vụ lượng khách tăng đột biến, chính quyền và các lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, phân luồng giao thông, bố trí lực lượng cứu hộ trực 24/24 tại các bãi biển.

Phường Vũng Tàu cũng đẩy mạnh kiểm tra niêm yết giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”. Nhờ vậy, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, không xảy ra sự cố đáng tiếc lớn.

Tưng bừng mùa du lịch cuối hè

Theo Ngọc Giang

Người lao động

