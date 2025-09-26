Ấn vào móng tay mà thấy dấu hiệu này, hãy đi khám khẩn cấp!

Một chuyên gia y tế vừa khuyến cáo mọi người nên tìm kiếm sự hỗ trợ y tế “ngay lập tức” nếu họ phát hiện 1 dấu hiệu khi ấn nhẹ vào móng tay, báo Anh Express đưa tin.

Theo bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa chân và mắt cá chân, Tiến sĩ Dana Brems, làm việc tại Mỹ, khi ấn nhẹ vào móng tay, nếu bạn thấy mao mạch đập ở dưới móng thì đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tim nghiêm trọng.

Triệu chứng này được gọi là dấu hiệu Quincke (Quincke’s sign) trong y học, và nó cho thấy bạn có thể đang gặp phải tình trạng rò rỉ van tim. Nếu không được điều trị nhanh chóng, tình trạng này có thể dẫn đến suy tim và thậm chí là tử vong do tim, nữ bác sĩ cảnh báo.

1 dấu hiệu ở móng tay có thể cảnh báo hở van động mạch chủ, tình trạng có thể dẫn đến suy tim.

Trong một video được chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội TikTok, bác sĩ Brems đã cung cấp thêm thông tin về dấu hiệu Quincke đồng thời minh họa cụ thể cho thấy biểu hiện này trông như thế nào.

“Nếu bạn thấy điều này trên móng tay mình, bạn cần đến gặp bác sĩ ngay lập tức,” cô nói.

“Đây là dấu hiệu Quincke. Nó có thể được phát hiện khi bạn ấn nhẹ lên móng tay hoặc móng chân và nhận thấy những mao mạch đang đập dưới móng. Đây là dấu hiệu của hở van động mạch chủ.”

“Trong tình trạng này, van động mạch chủ của tim không đóng đúng cách. Vì vậy, khi máu lẽ ra phải được đẩy đi đến các bộ phận khác trong cơ thể, thì nó lại rò rỉ ngược trở lại tim.”

Suy tim là 1 tình trạng nghiêm trọng, có thể nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ cảnh báo thêm: “Điều này có thể dẫn đến suy tim hoặc thậm chí là đột tử. Đây là một ví dụ về việc một phát hiện rất nhỏ lại có thể liên quan đến một vấn đề rất lớn.”

Một báo cáo ca bệnh được công bố trên Tạp chí Y học Anh (British Medical Journal) năm 2021 đã xem xét một trường hợp có dấu hiệu Quincke ở một bệnh nhân 74 tuổi.

Người bệnh cũng biểu hiện thêm các triệu chứng khác như:

Khó thở Tăng cân Phù (sưng) Tăng áp lực tĩnh mạch cổ

Do đó, bệnh nhân đã được chẩn đoán và điều trị suy tim sung huyết.

Báo cáo viết: “Dấu hiệu Quincke được đặc trưng bởi sự đỏ ửng và nhợt nhạt xen kẽ của nền móng, đồng bộ với chu kỳ tim, và thường xuất hiện cùng với chênh lệch lớn giữa huyết áp tâm thu và tâm trương.”

“Nó thường liên quan đến tình trạng hở van động mạch chủ nặng; tuy nhiên, cũng có thể thấy ở bệnh nhân bị hẹp eo động mạch chủ.”

Dấu hiệu khác của suy tim

Theo NHS (Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh), các dấu hiệu cảnh báo khác của suy tim bao gồm:

Khó thở Sưng mắt cá chân và chân Chóng mặt hoặc ngất xỉu Ho kéo dài, có thể nặng hơn vào ban đêm Khò khè Đầy hơi vùng bụng Chán ăn Tăng hoặc giảm cân Lú lẫn Nhịp tim nhanh Cảm giác tim đập mạnh, loạn nhịp hoặc rung lên (đánh trống ngực)

Nếu bạn gặp các triệu chứng suy tim kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng, bạn nên liên hệ với bác sĩ.

NHS khuyến cáo: “Gọi cấp cứu hoặc đến khoa cấp cứu gần nhất càng sớm càng tốt nếu bạn có các triệu chứng đột ngột hoặc rất nghiêm trọng.”