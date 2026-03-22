An Zen Residences tại họp báo “Săn Nhà Thông Minh”, hé lộ những hình ảnh đáng chú ý

"Săn Nhà Thông Minh" là một format truyền hình thực tế mới, thông qua lăng kính truyền hình cho thấy hành trình tìm hiểu, lựa chọn và đầu tư bất động sản – một trong những quyết định tài chính quan trọng nhất của mọi người. Chủ đề này đang ngày càng thu hút sự quan tâm, đặc biệt tại các đô thị lớn. Theo đại diện ê-kíp sản xuất, chương trình sẽ đưa người chơi vào các trải nghiệm thực tế, từ đó khám phá và lựa chọn những giải pháp nhà ở thông minh phù hợp với nhu cầu sống hiện đại.

Dù chưa chính thức lên sóng, nhưng ngay tại họp báo, những hình ảnh đầu tiên được công bố đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi xuất hiện bối cảnh mang dấu ấn của An Zen Residences. Điều này cho thấy dự án nhiều khả năng sẽ đồng hành cùng chương trình trong các tập ghi hình sắp tới.

Hình ảnh về dự án An Zen Residences được hé lộ trong buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình thực tế "Săn nhà thông minh"

Việc một dự án bất động sản được lựa chọn xuất hiện trong format truyền hình thực tế về công nghệ – nhà ở không phải là điều phổ biến. Đây được xem là bước đi mới trong cách tiếp cận truyền thông, khi không gian sống được đưa trực tiếp vào nội dung trải nghiệm, thay vì chỉ giới thiệu qua hình ảnh quảng bá.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của An Zen Residences trong chương trình cũng phần nào phản ánh xu hướng phát triển của bất động sản hiện nay, khi các dự án không chỉ dừng lại ở yếu tố vị trí hay thiết kế, mà ngày càng chú trọng đến tiện ích, công nghệ và trải nghiệm sống của cư dân.

An Zen Residences được định vị là dự án hướng tới phong cách sống hiện đại, chú trọng sự cân bằng giữa tiện nghi và không gian sống. Dự án tích hợp các yếu tố chuẩn Nhật trong vận hành và sinh hoạt, đồng thời phát triển hệ tiện ích nhằm phục vụ nhu cầu sống linh hoạt của cư dân đô thị.

An Zen Residences với thiết kế không gian sống chuẩn Nhật

Theo kế hoạch, "Săn Nhà Thông Minh" sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên trên VTV3 vào 21h ngày 23 tháng 03. Với format mới mẻ cùng những bối cảnh thực tế được đầu tư, chương trình được kỳ vọng mang đến góc nhìn trực quan về xu hướng nhà ở thông minh, đồng thời tạo ra những nội dung hấp dẫn, gần gũi với khán giả.

Thông tin liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ hệ thống đại lý phân phối chính thức để nhận thông tin tư vấn & ưu đãi mới nhất.

Cen Land Hải Phòng: 0904 151 079

Fanpage: facebook.com/anzenresidences.official

TikTok: tiktok.com/@anzenresidences.official

Website: https://www.anzen-residences.com.vn/