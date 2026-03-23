Android sắp thay đổi lớn: Cài app ngoài Play Store theo cách này, nhưng ứng dụng ngân hàng của bạn có thể bị gián đoạn 24 giờ

Google từ lâu đã lên kế hoạch thay đổi cách sideloading hoạt động trên Android. Dù vấp phải không ít phản ứng trái chiều từ cộng đồng người dùng yêu thích sự tự do, có vẻ như Google cuối cùng đã chốt hạ được một hướng đi nhằm cân bằng giữa việc tăng cường bảo mật và giữ cho nền tảng này ở trạng thái "mở".

Hãng vừa chính thức công bố chi tiết quy trình "luồng nâng cao" (advanced flow) dự kiến tung ra vào tháng 8 tới đây. Mục tiêu của quy trình này là siết chặt việc cài đặt ứng dụng từ các nhà phát triển chưa được xác minh, hay nói cách đơn giản là cài đặt các file APK trôi nổi bên ngoài Play Store. Quy trình mới được thiết kế như một chốt chặn, nhằm bảo vệ người dùng khỏi sự thao túng của tội phạm mạng.

Cụ thể, người dùng sẽ phải tự tay truy cập vào cài đặt hệ thống để kích hoạt Chế độ nhà phát triển (Developer Mode). Thao tác thủ công này nhằm ngăn chặn các cú chạm vô tình hay kịch bản nạn nhân bị lừa gạt qua điện thoại. Tiếp đó, hệ thống yêu cầu xác nhận rằng bạn không bị ai hướng dẫn thao tác, đồng thời buộc khởi động lại thiết bị để cắt đứt mọi quyền điều khiển từ xa của hacker nếu có.

Cuối cùng, một "khoảng thời gian làm nguội" (cooldown) kéo dài trọn vẹn 24 giờ đồng hồ sẽ được kích hoạt. Nước đi này của Google nhằm phá vỡ sự cấp bách giả tạo mà kẻ gian thường sử dụng để thúc ép nạn nhân. Chỉ khi thời gian chờ mòn mỏi này kết thúc, người dùng mới có thể dùng sinh trắc học để xác thực và chọn cấp quyền cài đặt APK trong 7 ngày hoặc vô thời hạn.

Bước đi của Google là một nỗ lực đáng ghi nhận trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu đang diễn biến cực kỳ phức tạp, trong khi vẫn cố gắng duy trì đặc quyền sideload dành cho những ai biết rõ mình đang làm gì.

Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, yêu cầu bắt buộc bật Developer Mode lại vô tình kích hoạt hệ thống phòng vệ chủ động của các tổ chức tài chính.

Tuân thủ theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng nội địa đang áp dụng những tiêu chuẩn bảo vệ cực kỳ khắt khe. Ứng dụng ngân hàng số hiện nay, điển hình như VIB, LPBank hay BVBank,... được thiết kế để tự động nhận diện rủi ro. Các ứng dụng này sẽ lập tức từ chối cấp quyền truy cập hoặc tạm ngưng toàn bộ giao dịch ngay khi phát hiện điện thoại đang bật Developer Mode, kết nối ADB hoặc có bất kỳ dấu hiệu can thiệp sâu nào vào hệ thống.

Hành động này là lớp khiên chắn để bảo vệ tài sản người dùng.

Developer Mode vốn là cánh cửa cho phép can thiệp cực sâu vào lõi hệ điều hành. Bật tính năng này khi không rõ mình đang làm gì có thể tạo điều kiện lý tưởng để các loại mã độc đọc trộm màn hình và đánh cắp mã OTP ẩn danh mà chủ nhân chiếc máy không hề hay biết.

Việc cài đặt ứng dụng ngoài Play Store từ lâu đã trở thành một thói quen người dùng Android. Thậm chí, nhiều người còn xem đây là lợi thế của nền tảng này so với iOS.

Chính sự giao thoa giữa hai cơ chế bảo mật này đã dẫn đến tình huống ‘24 giờ chờ đợi’ mà nhiều người dùng Android thích vọc vạch có thể gặp phải.

Để sử dụng các ứng dụng ngân hàng cho những nhu cầu cơ bản như thanh toán hay chuyển khoản gấp, người dùng thường phải tắt Developer Mode để đưa thiết bị về trạng thái an toàn mặc định.

Điều này đẩy những người dùng yêu thích sự tự do của Android vào một cuộc thử thách chịu đựng.

Trong suốt 24 giờ đồng hồ chờ đợi hệ thống của Google cấp phép, chiếc điện thoại của họ sẽ bị đặt trong tình trạng "thiết quân luật" về mặt tài chính. Mọi nhu cầu thanh toán qua ứng dụng ngân hàng, từ việc quét mã QR mua cốc cà phê cho đến chuyển khoản gấp cho đối tác, đều sẽ bị đình trệ hoàn toàn vì app ngân hàng kiên quyết từ chối hoạt động.

Trong những tình huống giao dịch khẩn cấp, nếu không có sẵn phương án thanh toán dự phòng, người dùng buộc phải tắt chế độ Developer Mode để khôi phục ứng dụng ngân hàng. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quy trình cấp phép sẽ bị hủy bỏ, buộc họ phải chờ đợi lại 24 giờ đằng đẵng vào lần sau.

Rất may, sự bất tiện này không phải là một vòng lặp vô tận. Điểm mấu chốt của quy trình mới nằm ở việc Google cho phép đặc quyền này tồn tại độc lập với trạng thái của thiết bị sau khi đã hoàn tất xác thực.

Nói một cách dễ hiểu, giới vọc vạch công nghệ không cần phải đợi đến khi thực sự cần cài một file APK mới bắt đầu thực hiện luồng nâng cao. Họ hoàn toàn có thể chủ động trải qua "nghi thức nhập môn" này trước.

Chỉ cần chịu đựng việc bật Developer Mode và không sử dụng app ngân hàng trong 24 giờ đầu tiên, sau đó chọn cấp quyền cài đặt "vô thời hạn" (indefinitely). Ngay khi lựa chọn này được xác nhận, người dùng có thể tắt ngay Developer Mode đi để đưa máy về trạng thái an toàn nguyên bản.

Lúc này, các ứng dụng ngân hàng sẽ hoạt động trở lại, trong khi quyền tự do cài đặt file APK vẫn được bảo lưu trên thiết bị đó. Google đã tạo ra một cánh cửa hẹp: họ không cấm triệt để, nhưng bắt bạn phải trả giá bằng một ngày gián đoạn sinh hoạt để chứng minh mình thực sự làm chủ được thiết bị.

Google cho biết quy trình với thời gian chờ 24 giờ chủ yếu áp dụng cho các ứng dụng đến từ những nhà phát triển chưa được xác minh danh tính. Đối với các nhà phát triển đã hoàn tất quy trình cung cấp giấy tờ định danh và được Google chứng nhận, việc cài đặt APK của họ vẫn có thể diễn ra nhanh chóng và tương tự như trước đây.

Song song đó, Google cũng giới thiệu giải pháp mang tên “Tài khoản phân phối giới hạn” (Limited distribution accounts). Hướng đi này hướng đến sinh viên và những người đam mê lập trình, cho phép họ chia sẻ ứng dụng tự phát triển đến một nhóm nhỏ tối đa 20 thiết bị mà không cần cung cấp giấy tờ tùy thân hay trả phí đăng ký.