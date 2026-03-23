Công nghệ 23/3: iPhone gặp khó khi nâng cấp camera, Amazon hé lộ chip Trainium

Kế hoạch nâng cấp camera iPhone vướng kiện tụng

Apple đang lên kế hoạch đưa các tính năng chụp ảnh chuyên nghiệp vào iPhone 18 Pro, lấy cảm hứng từ ứng dụng Halide. Thậm chí, hãng từng cân nhắc mua lại Lux Optics - công ty đứng sau ứng dụng này - để sở hữu công nghệ độc quyền.

iPhone 18 Pro - thiết bị được kỳ vọng nâng cấp camera chuyên nghiệp nhưng đang vướng vào tranh chấp pháp lý. (Nguồn: Digital Trends)

Tuy nhiên, kế hoạch đã gặp rắc rối pháp lý. Ben Sandofsky, đồng sáng lập Lux Optics, đã kiện người đồng sáng lập khác là Sebastiaan de With, hiện làm việc cho Apple. Vụ kiện cáo buộc de With sử dụng sai quỹ công ty và mang theo mã nguồn, tài liệu mật khi gia nhập Apple. Dù Apple không bị nêu tên trong đơn kiện, việc tuyển dụng de With đã khiến hãng bị kéo vào tâm điểm chú ý.

Hiện tại, Apple vẫn muốn đưa camera iPhone lên tầm đẳng cấp hơn, nhưng vụ kiện có thể làm chậm tiến độ hoặc gây khó khăn trong việc triển khai. Những gì tưởng chừng là một bước tiến công nghệ giờ lại đi kèm với căng thẳng pháp lý.

Google sẵn sàng ứng dụng Gemini AI cho Mac

Google đang chuẩn bị tung ra ứng dụng Gemini AI dành cho Mac, với tính năng nổi bật mang tên Desktop Intelligence. Đây là bước đi nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như ChatGPT và Claude, vốn đã có ứng dụng gốc trên macOS.

Logo Gemini 3 - biểu tượng cho thế hệ mới của trí tuệ nhân tạo Google. (Nguồn: Google)

Ứng dụng Gemini hứa hẹn mang lại trải nghiệm liền mạch hơn so với việc truy cập qua web. Điểm khác biệt lớn là khả năng đối chiếu vào màn hình và lấy dữ liệu từ các ứng dụng như lịch, tài liệu hay trình duyệt để đưa ra phản hồi theo ngữ cảnh. Điều này giúp AI không chỉ trả lời câu hỏi mà còn hiểu rõ công việc người dùng đang thực hiện.

Ngoài ra, Google đang thử nghiệm nhiều tính năng như tạo hình ảnh, video, hỗ trợ lập trình, phân tích tài liệu và tìm kiếm web. Dù chưa có ngày phát hành chính thức, việc thử nghiệm bên ngoài cho thấy Gemini AI trên Mac có thể sớm ra mắt công chúng.

Amazon hé lộ phòng thí nghiệm chip Trainium

Amazon vừa mở cửa phòng thí nghiệm chip Trainium tại Austin, nơi phát triển dòng chip AI đang thu hút sự quan tâm của Anthropic, OpenAI và cả Apple. Đây là trung tâm nghiên cứu đứng sau khoản đầu tư 50 tỷ USD của Amazon vào OpenAI, với mục tiêu giảm chi phí và tăng tốc độ xử lý AI.

Phòng thí nghiệm AWS Austin - nơi Amazon phát triển chip Trainium3, đối thủ tiềm năng của Nvidia. (Nguồn: Julie Bort)

Trainium thế hệ thứ ba (Trainium3) được thiết kế để tối ưu cho quá trình suy luận - bước chạy mô hình AI để tạo phản hồi. Chip này không chỉ cạnh tranh trực tiếp với GPU của Nvidia mà còn được đánh giá có chi phí vận hành thấp hơn tới 50%. AWS hiện đã triển khai hơn 1,4 triệu chip Trainium, trong đó Anthropic sử dụng hơn 1 triệu chip Trainium2 cho Claude.

Phòng thí nghiệm cũng phát triển hệ thống khay mô-đun và công nghệ làm mát bằng chất lỏng, giúp Trainium đạt hiệu suất vượt trội. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Amazon và các đối tác lớn, Trainium được kỳ vọng trở thành nền tảng AI quan trọng, mở ra cuộc cạnh tranh mới trong ngành chip trí tuệ nhân tạo.