Angimex có thể thanh lý tài sản đảm bảo để trả nợ trái phiếu

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã chứng khoán: AGM) thông qua Nghị quyết người sở hữu trái phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với lô trái phiếu AGMH2223001.

Cụ thể, đầu tiên doanh nghiệp đã được thông qua việc gia hạn kỳ hạn lô trái phiếu AGMH2223001 thêm một năm kể từ ngày đáo hạn theo phương án tại thời điểm chào bán. Như vậy, ngày đáo hạn sau gia hạn là 14/9/2024. Thứ hai, Angimex sẽ điều chỉnh lãi suất cố định là 12%/năm (ban đầu là 7%/năm) áp dụng cho kỳ trả lãi tính từ ngày 14/9/2022.

Thứ ba, doanh nghiệp cũng điều chỉnh các kỳ trả lãi cho trái phiếu. Trong đó, ngày 14/12 sẽ thanh toán 24,2 tỷ đồng (lãi chưa thanh toán từ 14/9/2022 đến 14/3 là 5,21 tỷ đồng và lãi từ ngày 14/3 đến 14/12 là 18,99 tỷ đồng); Tiếp theo đó, ngày 14/6/2024 công ty sẽ thanh toán tiền lãi kỳ hạn từ ngày 14/12 đến ngày 14/6/2024 là 12,64 tỷ đồng và ngày 14/9/2024 sẽ thanh toán lãi còn lại 6,35 tỷ đồng từ ngày 14/6/2024 đến 14/9/2024. Doanh nghiệp cũng cho biết lãi thanh toán được tính dựa trên giả định số gốc chưa thanh toán là 210 tỷ đồng.

Thứ tư, Angimex sẽ thông xử lý tài sản bảo đảm của lô trái phiếu AGMH2223001. Trong đó, thành lập hội đồng thanh lý tài sản đảm bảo gồm 5 người bao gồm ông Nguyễn Lê Hùng, Ngô Kim Oanh, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Trương Thị Bích Thảo và Huỳnh Thanh Tùng (ông Huỳnh Thanh Tùng là đại diện Angimex).

Được biết, lô trái phiếu AGMH2223001 được phát hành vào ngày 14/3/2022 với kỳ hạn 18 tháng. Mệnh giá của 1 trái phiếu là 1 triệu đồng và tổng giá trị của lô là 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã mua lại trước hạn 90 tỷ đồng, dư nợ còn lại 210 tỷ đồng. Lãi suất của lô trái phiếu là 7%/năm ( theokế hoạch ban đầu).

Tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu mã AGMH2223001 bao gồm quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Thửa đất số 218 tờ bản đồ số 4 tại phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An thuộc sở hữu của CTCP Louis Holding. Ngoài ra còn có uyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với các khu đất tại thửa đất số 26, 39 tờ bản đồ số 79; thửa đất 49, 106, 55, 134, 133 tờ bản đồ số 69; thửa đất số 6, 20 tờ bản đồ số 68, ấp Thanh Niên, Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thuộc sở hữu của Louis Holdings.

Bên cạnh đó, tài sản đảm bảo bằng chứng khoán là 2.6 triệu cổ phiếu LDP do CTCP Dược Lâm Đồng (Ladopharm, mã chứng khoán: LDP) phát hành thuộc sở hữu của Louis Holdings và toàn bộ các quyền phát sinh từ các cổ phiếu đó.

Trước đó, hồi tháng 2, doanh nghiệp này cũng đã tổ chức cuộc họp gặp gỡ các trái chủ của lô trái phiếu mã AGMH2123001. Theo đó, các trái chủ đồng ý phát mãi tài sản bảo đảm và Angimex cam kết dùng các tài sản, nguồn thu khác của mình để trả hết nợ gốc cộng lãi trái phiếu (bao gồm lãi 7%/năm cộng phí hỗ trợ 5%/năm) chậm nhất đến ngày 31/3. Sau ngày 31/3/2023, Angimex chưa hoàn thành trả nợ gốc và lãi trái phiếu thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Được biết, lô trái phiếu mã AGMH2123001 được phát hành ngày 9/11/2021, có kỳ hạn hai năm với tổng mệnh giá 350 tỷ đồng. Lãi suất 7%/năm và đáo hạn ngày 9/11 năm nay.

Tài sản đảm bảo bao gồm quyền sử dụng đất số BO 050088, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 672, tờ bản đồ số 53, đường Phan Văn Hớn, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM, với tổng diện tích 6.422,7 m2 thuộc sở hữu của CTCP Louis Mega Tower và các quyền phát sinh của tài sản này hình thành trong tương lai.

Ngoài ra còn có Quyền sử dụng đất số BK 453138, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 577 tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP HCM, với tổng diện tích 300 m2 thuộc sở hữu của cá nhân và các quyền phát sinh của Tài sản này hình thành trong tương lai.

Quyền sử dụng đất số CN 593539, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ thửa đất số 516, tờ bản đồ số 53, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. HCM, với tổng diện tích 138 m2 thuộc sở hữu của CTCP Louis Mega Tower và các quyền phát sinh của tài sản này hình thành trong tương lai.

Tổng giá trị tài sản bảo đảm 485,1 tỷ đồng căn cứ theo chứng thư thẩm định giá số 40021 ngày 10/12/2021 của công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO – Chi nhánh miền Nam.