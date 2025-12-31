Ảnh, clip: Cận cảnh diện mạo khác lạ của cầu Long Biên trong ngày cuối trùng tu

Chia sẻ với chúng tôi ông H (phường Bồ Đề), người đã nhiều năm duy trì thói quen đạp xe qua cầu Long Biên vào mỗi buổi sáng, cho biết: “Tôi đạp xe qua đây gần như ngày nào. Trước kia có những đoạn mặt cầu xuống cấp, đi qua hơi lo vì xóc và trơn. Nay được sửa chữa lại, mặt cầu phẳng hơn, lan can chắc chắn hơn nên cảm giác an tâm hẳn. Cầu vẫn giữ được vẻ cũ, nhưng đi lại thì thuận lợi hơn rất nhiều”.