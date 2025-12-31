Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh, clip: Cận cảnh diện mạo khác lạ của cầu Long Biên trong ngày cuối trùng tu

31-12-2025 - 14:23 PM | Xã hội

Cầu Long Biên - biểu tượng lịch sử hơn 120 năm tuổi bắc qua sông Hồng, nối hai phường Hoàn Kiếm và Bồ Đề (Hà Nội) - hôm nay chính thức bước vào ngày cuối của đợt sửa chữa, trùng tu định kỳ.


Các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành, giúp cây cầu khoác lên mình diện mạo mới, vừa đảm bảo an toàn khai thác, vừa giữ gìn giá trị kiến trúc, lịch sử đặc trưng

Đợt trùng tu cầu Long Biên được triển khai trong khuôn khổ dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, thực hiện từ ngày 1/11 đến 31/12

Sau gần hai tháng thi công, nhiều hạng mục quan trọng đã được hoàn thiện

Ghi nhận trong ngày cuối cùng của dự án, khung thép đoạn gần ga Long Biên đã được tu sửa, làm sạch và sơn mới, tạo nên vẻ ngoài chắc chắn, đồng bộ hơn so với trước

Tại một số nhịp cầu, các tấm đan bê tông mặt đường đã được thay mới hoàn toàn, đồng thời phủ thêm lớp bê tông cường độ cao nhằm phân tán tải trọng, hạn chế nứt vỡ trong quá trình người dân và phương tiện lưu thông

Hệ thống lan can tại nhiều nhịp cầu vốn xuống cấp, han gỉ theo thời gian cũng đã được thay thế, góp phần nâng cao mức độ an toàn và cải thiện mỹ quan tổng thể

Sau trùng tu, diện mạo cầu Long Biên trở nên sáng sủa, gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ được nét cổ kính vốn có

Không gian trên cầu thông thoáng, mặt cầu bằng phẳng hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi bộ, đạp xe tập thể dục mỗi ngày

Chia sẻ với chúng tôi ông H (phường Bồ Đề), người đã nhiều năm duy trì thói quen đạp xe qua cầu Long Biên vào mỗi buổi sáng, cho biết: “Tôi đạp xe qua đây gần như ngày nào. Trước kia có những đoạn mặt cầu xuống cấp, đi qua hơi lo vì xóc và trơn. Nay được sửa chữa lại, mặt cầu phẳng hơn, lan can chắc chắn hơn nên cảm giác an tâm hẳn. Cầu vẫn giữ được vẻ cũ, nhưng đi lại thì thuận lợi hơn rất nhiều”.

Theo Ảnh, clip: Như Hoàn

cầu Long Biên

