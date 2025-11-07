Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc

07-11-2025 - 15:23 PM | Sống

Mưa gió suốt nhiều giờ ở Đà Lạt do ảnh hưởng bão số 13 khiến một cây phượng tím lớn ven hồ Xuân Hương bật gốc, ngã đổ.

Ngày 7-11, lực lượng chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã xử lý hiện trường vụ cây phượng tím lớn ven hồ Xuân Hương, đoạn gần giao lộ Trần Quốc Toản - Đinh Tiên Hoàng bị ngã đổ

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc- Ảnh 1.

Cây phượng tím bên hồ Xuân Hương bị ngã đổ. Ảnh: Trần Ngọc Thuỵ.

Trước đó, từ đêm 6-11 đến sáng 7-11, khu vực Đà Lạt có mưa kéo dài nhiều giờ kèm gió lớn do ảnh hưởng từ cơn bão số 13. Mưa gió kéo dài nhiều giờ khiến cây phượng tím này bật gốc. May mắn thân cây lớn ngã về phía hồ Xuân Hương nên không gây thiệt hại về người.

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc- Ảnh 2.

Lưu lại chút kỷ niệm bên cây phượng tím giờ đã bật gốc

Theo cơ quan chức năng, cây phượng tím này có hơn 60 năm, là một hình ảnh quen thuộc với người dân và du khách đến với Đà Lạt khi nở hoa rất đẹp vào mỗi dịp tháng 3 đến tháng 4. Nhiều du khách cho rằng đây là cây phượng tím đẹp nhất Đà Lạt khi được trồng trồng ở vị trí đắc địa bên hồ Xuân Hương, nên khiến mọi người rất tiếc nuối.

Ảnh hưởng bão số 13, cây phượng tím quý giá, đẹp nhất Đà Lạt bật gốc- Ảnh 3.

Góc thơ mộng từ cây phượng tím vừa bị đổ ven hồ Xuân Hương nhìn qua nhà hàng Thuỷ Tạ.

Theo Trường Nguyên

Người lao động

