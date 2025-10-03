Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Anh ruột hiến gan cứu em trai 'từ cõi chết'

03-10-2025 - 15:25 PM | Sống

Trong giờ phút sinh tử, người anh trai đã hiến gan để cứu sống em trai mình là Thiếu tá Đỗ Văn C. (40 tuổi) bị hôn mê gan, tiên lượng tử vong.

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, nam bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn tính, được theo dõi định kỳ và dùng thuốc kháng virus Tenofovir để kiểm soát bệnh.

Tuy nhiên, hơn 1 tháng trước đó, do bận tham gia nhiều nhiệm vụ đã ngưng sử dụng thuốc nên xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, vàng da. Khi đến Bệnh viện Quân y 175 xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân có men gan và bilirubin tăng cao, chức năng gan suy giảm nhanh chóng.

Chỉ trong chưa đầy 2 ngày, bệnh nhân từ tỉnh táo chuyển sang hội chứng não gan độ 4 do nhiễm độc, kèm rối loạn đông máu nặng, tình trạng suy gan cấp trên nền mạn tiến triển rất nhanh, tiên lượng tử vong gần như là chắc chắn. Hội đồng chuyên môn xác định ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân.

Anh ruột hiến gan cứu em trai 'từ cõi chết'- Ảnh 1.

Bệnh nhân tiên lượng tử vong cao "hồi sinh" từ gan của anh ruột. (Ảnh: BVCC)

Trong giờ phút sinh tử, người anh trai của bệnh nhân đã tình nguyện hiến gan cứu em. Chỉ trong chưa đầy 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn tất toàn bộ quy trình sàng lọc, hội chẩn và chuẩn bị phẫu thuật.

Ca mổ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cùng hướng dẫn chuyên môn từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 8 tiếng, huy động hàng trăm y bác sĩ và kỹ thuật viên từ nhiều chuyên khoa.

“Tình trạng suy gan cấp của bệnh nhân tiến triển rất nhanh, đặc biệt là tình trạng nhiễm độc não mặc dù bệnh nhân liên tục được thay huyết tương và lọc máu, do vậy tiên lượng lúc đó cực kỳ xấu. Nếu không được ghép gan khẩn cấp, bệnh nhân sẽ tử vong trong thời gian ngắn. Đây thực sự là "cuộc chạy đua với tử thần"", Thiếu tá, BS.CKI Nguyễn Văn Mạnh, kíp trưởng ghép gan chia sẻ.

Đại tá - TS.BS Nguyễn Việt Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, nhấn mạnh: “Trong ca ghép gan thứ 9 này, chỉ có 2 chuyên gia với vai trò quan sát, không cần trực tiếp tham gia phẫu thuật. Điều đó cho thấy ekip phẫu thuật của Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn toàn làm chủ kỹ thuật ghép gan, cả trong các ca theo kế hoạch lẫn cấp cứu.

Đây cũng là minh chứng cho sự khoa học, tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.”

Kết quả, lá gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật. Chỉ sau 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hồi phục tích cực. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, trở lại sinh hoạt bình thường.


