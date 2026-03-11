Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ảnh thực tế Toyota Venza giá quy đổi gần 2 tỷ đồng vừa ra mắt ĐNÁ: Tiện nghi xịn, có ADAS nhưng màn hình dễ gây tranh cãi

11-03-2026 - 07:23 AM

Mẫu xe song sinh Toyota Venza tại Malaysia hiện chỉ có một phiên bản hybrid 2.5L, thay thế hoàn toàn các bản động cơ xăng trước đây.

Sau khi xác nhận mở bán Toyota Harrier (còn gọi là Venza) bản hybrid, Toyota Malaysia cũng đã trưng bày thực tế mẫu xe này.

Toyota Harrier phiên bản 2.5L Hybrid tại Malaysia với giá khởi điểm từ 289.000 ringgit (quy đổi khoảng 1,9 tỷ đồng), đi kèm gói bảo hành 5 năm không giới hạn hành trình và bảo hành bộ phận hybrid 8 năm bao gồm pin, bộ biến tần và ECU quản lý năng lượng. Khách hàng có thể mua thêm gói mở rộng để nâng thời gian bảo hành lên 10 năm.

Toyota Harrier thuộc nhóm SUV cỡ trung, với kiểu dáng lai coupe đặc trưng của mẫu xe này. Kích thước tổng thể dài 4.740 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Với thông số này, mẫu xe của Toyota có kích thước tương đương các SUV hạng C phổ biến tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, nhưng định vị thiên về phong cách coupe và trang bị cao cấp hơn.

Xe trang bị cụm đèn pha Bi-LED projector tự động, dải đèn LED ban ngày cùng đèn hậu LED dạng thanh mảnh kéo dài. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm gương chiếu hậu gập/chỉnh điện tích hợp đèn báo rẽ và đèn soi chân, cửa cốp điện rảnh tay có cảm biến đá chân, cùng cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Mẫu SUV này sử dụng bộ mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp kích thước 225/60R18.

Bản 2.5L HEV hiện là phiên bản duy nhất của Harrier được phân phối tại Malaysia, thay thế cho bản 2.0L trước đó đã bị ngừng kinh doanh. Động cơ này tương tự trên Camry.

Bên trong, xe có màn hình giải trí 8 inch với Apple CarPlay không dây và Android Auto có dây, kích thước khá nhỏ so với xu thế hiện tại, hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn.

Vô lăng bọc da tích hợp đầy đủ các phím bấm media, đàm thoại rảnh tay, tính năng ADAS. Trước mặt người lái còn có HUD kích cỡ 10,5 inch.

Màn hình đa thông tin 12,3 inch sau tay lái, có thể thay đổi nhiều kiểu giao diện cũng như chủ đề hiển thị. Màn hình này đã xuất hiện trên nhiều sản phẩm của người Việt như Toyota Camry, Corolla Altis, Corolla Cross.

Khu vực bệ trung tâm có cần số dạng cơ và các nút bấm như sưởi ấm/làm mát ghế trước, chuyển chế độ lái, sạc không dây,...

Toàn cảnh hai hàng ghế của Toyota Harrier HEV 2026. Nội thất có ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh 4 hướng

Toyota Harrier 2.5L Hybrid sử dụng động cơ xăng A25A-FXS cho công suất 175 mã lực và mô-men xoắn 221 Nm, kết hợp với mô-tơ điện công suất 118 mã lực và 202 Nm để tạo ra tổng công suất 216 mã lực truyền tới cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 4,7L/100 km. Khối động cơ này hiện cũng đang được sử dụng trên Toyota Camry HEV tại Việt Nam.

Về an toàn, Toyota Harrier 2.5L HEV được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense với các tính năng như hệ thống tránh va chạm trước, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng, đèn pha thích ứng và hỗ trợ biển báo giao thông. Ngoài ra còn có giám sát điểm mù, cảnh báo giao thông cắt ngang, hỗ trợ phanh khi đỗ, camera toàn cảnh và nhiều trang bị thụ động như 7 túi khí và ISOFIX cho ghế sau.

Theo Hoàng Dũng

Toyota

