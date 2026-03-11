Ảnh thực tế Toyota Venza giá quy đổi gần 2 tỷ đồng vừa ra mắt ĐNÁ: Tiện nghi xịn, có ADAS nhưng màn hình dễ gây tranh cãi

Toyota Harrier thuộc nhóm SUV cỡ trung, với kiểu dáng lai coupe đặc trưng của mẫu xe này. Kích thước tổng thể dài 4.740 mm, rộng 1.855 mm, cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Với thông số này, mẫu xe của Toyota có kích thước tương đương các SUV hạng C phổ biến tại Việt Nam như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, nhưng định vị thiên về phong cách coupe và trang bị cao cấp hơn.