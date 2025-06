Anlac Green Symphony – Cơ hội đầu tư nửa cuối 2025 không thể bỏ qua

"Buôn tài không bằng dài vốn" và xu hướng đầu tư bền vững

Sau giai đoạn chững nhịp, thị trường bất động sản đang dần lấy lại đà tăng trưởng trong năm 2025. Tuy nhiên, thay vì đầu tư dàn trải hay chạy theo hiệu ứng fomo, nhà đầu tư hiện tại đã trở nên cẩn trọng và có xu hướng "đi đường dài" với những sản phẩm có nền tảng pháp lý vững chắc, vị trí tiềm năng, quy hoạch bài bản và đem lại giá trị thực.

Trong đó, biệt thự vẫn là ưu tiên hàng đầu cho các nhà đầu tư có tài chính mạnh. Thay vì đầu tư manh mún, nhỏ lẻ thì họ lựa chọn biệt thự tại Hà Nội để dễ quản lý tài sản, biên độ tăng trưởng ổn định theo thời gian.

Trong báo cáo công bố đầu quý II/2025, bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn Savills Hà Nội – nhận định: "Nhà đầu tư hiện ưu tiên các tài sản có thể sử dụng ngay, không bị vướng mắc pháp lý và đặc biệt là có tiềm năng khai thác lâu dài. Đây là những yếu tố giúp bất động sản giữ giá tốt trong giai đoạn điều chỉnh và có khả năng bật tăng mạnh khi chu kỳ hồi phục quay lại."

Thực tế, trong 5 năm gần đây, bất động sản thấp tầng tại Hà Nội ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Cũng theo dữ liệu từ Savills, giá biệt thự tại Hà Nội đã tăng trung bình 29%/năm trong giai đoạn 2019–2024 và dự kiến vẫn giữ được đà tăng ổn định nhờ nguồn cung khan hiếm, trong khi nhu cầu đầu tư dài hạn không giảm.

Biệt thự nằm trong khu đô thị hiện hữu và gần các tuyến đường huyết mạch vẫn là tâm điểm đầu tư

Các chuyên gia nhận định, lý do các sản phẩm biệt thự luôn xếp vị trí hàng đầu trong danh mục đầu tư của các "cá mập" không chỉ bởi phân khúc này ghi nhận tốc độ tăng giá bền vững trong suốt nhiều năm qua như một kênh tích trữ tài sản an toàn mà còn có thể đáp ứng tốt nhu cầu an cư, đánh đúng và trúng tâm lý nắm giữ tài sản dài hạn và có tính truyền đời cao.

Trong bối cảnh đó, khu đô thị Anlac Green Symphony (Hoài Đức, Hà Nội) đang nổi lên như một trong những tâm điểm hút dòng tiền thông minh với sản phẩm biệt thự có hầm – đón đầu xu hướng sống sang và tối ưu công năng sử dụng.

Anlac Green Symphony: lựa chọn "đúng lúc, đúng thời điểm"

Tại khu đô thị Anlac Green Symphony, sản phẩm biệt thự có hầm đang gây chú ý với thiết kế hiện đại, công năng linh hoạt, nằm trong một tổng thể quy hoạch đồng bộ, hài hòa giữa không gian sống xanh và hệ tiện ích cao cấp.Cụ thể, mỗi căn biệt thự được thiết kế với 3 tầng nổi, 1 tầng tum và 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn sử dụng lên tới hơn 500m².

Đặc biệt, tầng hầm với thiết kế thông minh, lấy gió trời và ánh sáng tự nhiên mang đến không gian riêng tư lý tưởng để gia chủ có thể thoải mái bố trí phòng giải trí, phòng gym, hầm rượu hoặc làm kho chứa đồ - điều mà hầu hết các căn biệt thự tại khu vực nội đô hiện không đáp ứng được.

Thêm 1 tầng hầm, thêm một tầng giá trị cho biệt thự Anlac Green Symphony

Theo đại diện chủ đầu tư Anlac Group, việc bổ sung tầng hầm giúp gia tăng diện tích sử dụng thêm từ 90 - 110m², tương đương với giá trị từ 600 triệu đến hơn 3 tỷ đồng, nhưng giá bán chỉ tương đương các sản phẩm biệt thự cùng khu vực không có hầm. Đây là yếu tố then chốt khiến sản phẩm biệt thự có hầm tại Anlac Green Symphony đang nhận được sự quan tâm lớn từ cả giới đầu tư lẫn khách hàng mua ở thực.

Không chỉ gây ấn tượng ở thiết kế, Anlac Green Symphony còn ghi điểm nhờ vị trí chiến lược tại trung tâm huyện Hoài Đức - nơi đang trên lộ trình trở thành quận nội đô mới của Hà Nội.

Dự án tiếp giáp Đại lộ Thăng Long, nằm trên mặt đường Vành đai 3.5 và trục đường 70 đã được mở rộng, thuận tiện kết nối vào trung tâm thành phố cũng như đi các tỉnh lân cận. Với hơn 70% diện tích dành cho không gian xanh và tiện ích nội khu, dự án tạo ra môi trường sống trong lành, hiện đại và đáng sống cho cư dân.

Đặc biệt, với hạ tầng hoàn thiện đồng bộ và cộng đồng cư dân ngày càng đông đúc, tạo nên một khu đô thị tràn đầy sức sống. Đây là điểm cộng lớn trong bối cảnh thị trường còn tồn tại nhiều dự án chậm pháp lý hoặc chưa đủ điều kiện bàn giao.

Biệt thự có hầm Anlac Green Symphony thu hút hàng trăm nhà đầu tư trong sự kiện mở bán

Chị Nguyễn Hồng Vân - một nhà đầu tư tại quận Cầu Giấy - chia sẻ: "Tôi đã tham khảo nhiều dự án khu vực phía Tây, nhưng sau cùng chọn biệt thự tại Anlac Green Symphony vì dự án phù hợp để ở lẫn đầu tư lâu dài. Ở đây cách nhà cũ của tôi chỉ khoảng 15-20 phút lái xe nên việc đi làm, đi học của con cái không ảnh hưởng nhiều."

Có thể nói, trong bối cảnh thị trường bất động sản nửa cuối năm 2025 còn nhiều biến động, việc lựa chọn đầu tư vào các tài sản có giá trị thực như biệt thự Anlac Green Symphony là chiến lược khôn ngoan. Không chỉ là nơi an cư lý tưởng với không gian sống đẳng cấp, sản phẩm này còn mang đến tiềm năng sinh lời bền vững trong dài hạn, đặc biệt khi hạ tầng khu vực tiếp tục hoàn thiện và quy hoạch Hoài Đức lên quận ngày càng hiện hữu rõ nét.

