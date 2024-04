Antiantiart - "tổ đội" được CEO Tim Cook trực tiếp đến gặp: Từ căn nhà 8m2 và dột đến cái tên dẫn đầu ngành sáng tạo Việt

Trong lịch trình vào ngày 15/4 ở Hà Nội, CEO Apple Tim Cook đã trực tiếp đến "đại bản doanh" Antiantiart để gặp gỡ và trao đổi với nhóm trẻ này. Việc này khiến nhiều người không khỏi tò mò rằng Antiantiart là nhóm nào mà lại được "ông trùm" công nghệ ưu ái đến vậy!

CEO Tim Cook cùng các thành viên Antiantiart (Ảnh: Hoàng Việt)

CEO Apple đích thân đến thăm "đại bản doanh" của Antiantiart

CEO nổi tiếng check-in tại Antiantiart

Với cư dân mạng, Antiantiart có thể là cái tên còn lạ, nhưng với cộng đồng làm sáng tạo Việt Nam, đây chính là một trong những cái tên đình đám nhất trong vài ba năm trở lại đây.



Antiantiart ra đời vào năm 2018 với xuất phát điểm là một nhóm làm phim với nhân tố nổi bật là Phương Vũ - nhà sáng lập kiêm nhiếp ảnh gia và đạo diễn. Giống như nhiều nhóm bạn trẻ khác, Antiantiart gặp những giới hạn nhất định về kinh phí trong thời gian đầu hoạt động.

Dù vậy, cả nhóm vẫn luôn cố gắng “nhạy cảm” với mọi thứ xung quanh để có thể “cóp nhặt” được nhiều điều thú vị. Sau đó, họ tìm cách sáng tạo để biến chất liệu này trở thành tác phẩm của riêng mình.



Chính Phương Vũ cũng nhắc lại quãng thời gian này khi trở thành 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng tại Gala WeChoice Awards 2023. Phương Vũ xúc động nói: "Tôi nghĩ giải thưởng này không dành cho mình mà dành cho sự cố gắng của những người anh em, dành cho những ngày bọn tôi phải dựng clip ở trong một căn nhà 8 mét vuông và dột. Giải thưởng này dành cho gia đình tôi, anh em Last Fire của tôi".

Phương Vũ nói về quãng thời gian dựng clip trong căn nhà dột của Antiantiart

Cũng tại WeChoice Awards 2023, Antiantiart đã vượt mặt Schannel và loạt đội nhóm khác để giành chiến thắng nhóm đề cử Z-team - Nhóm Gen Z tài năng.

Đại diện Antiantiart lên nhận cúp của WeChoice Awards

Mới đây, trong một chia sẻ với truyền thông, đạo diễn An Khang - Giám đốc Antiantiart cũng cho biết việc kết nối các thành viên Antiantiart để có thể hoạt động hiệu quả nhất là điều khó khăn nhất. Bởi lẽ mỗi thành viên đều là những nghệ sĩ độc lập, sở hữu cá tính riêng nên làm thế nào để họ có một góc nhìn chung là điều không dễ.



Ngược lại, mỗi thành viên của nhóm vẫn luôn nỗ lực hết mình để có thể trộn lẫn vào nhau, tạo ra một sản phẩm thực sự độc đáo không theo một quy chuẩn nào. Kết quả là sau 6 năm hoạt động, Antiantiart đã nhận được sự tôn trọng rất lớn từ trong và ngoài giới underground, trở thành một cái tên then chốt trong ngành sáng tạo. Họ đã phát hành nhiều video, hình ảnh và sản phẩm nhiếp ảnh về thời trang, âm nhạc, phim ảnh và quảng cáo.

Rất nhiều dự án của Antiantiart được sản xuất theo đặt hàng hoặc kết hợp với các tập đoàn/ thương hiệu lớn như Hoa Xuân Ca (kết hợp cùng VTV), đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines, Con Rồng Cháu Tiên (nằm trong chiến dịch #ShotOnIphone của Apple mùa hè 2023),...

Song song với đó Phương Vũ và ekip còn đứng sau các MV của dàn nghệ sĩ đình đám, nhanh chóng đạt triệu view sau thời gian ngắn phát hành: Vụ Nổ Lớn - Không Quan Trọng (Haru Haru Parody), Nâng Chén Tiêu Sầu (Bích Phương) Hit Me Up (Binz Xuân Đan ft Nomovodka); Call Me (Wren Evans); Biết Đâu Mà Lần (Tage ft Raw),...

Hậu trường một số dự án của Antiantiart

Hiện tại, Antiantiart vẫn luôn được xem là đại diện cho sự sáng tạo không giới hạn của những người trẻ Việt đam mê làm phim. Họ là một tập thể luôn sẵn sàng giữ vững tinh thần phá vỡ mọi ranh giới, luôn dám thử, dám dấn thân và luôn khát khao phải khiến thế giới ngạc nhiên với sự sáng tạo của người Việt. Ở Antiantiart, chỉ cần "cháy" hết mình với điều mình thích, thì sẽ theo đuổi được giấc mơ lớn của mình!