Anysphere - Startup hiện tượng khiến Google, Nvidia kiêng dè, 4 founder thành tỷ phú chỉ sau 3 năm tốt nghiệp MIT

Cuộc đua AI đã tạo ra nhiều kỳ lân mới, nhưng hiếm công ty nào bứt phá nhanh như Anysphere – startup đứng sau công cụ lập trình AI Cursor.

Chỉ trong ba năm, từ nhóm bốn sinh viên trẻ của MIT, họ đã tiến thẳng vào danh sách tỷ phú công nghệ, khi vòng gọi vốn mới nhất đưa định giá công ty lên tới 29,3 tỷ USD, đồng thời khiến Michael Truell, Sualeh Asif, Arvid Lunnemark và Aman Sanger – những người đồng sáng lập mới ở độ tuổi 20 – trở thành tỷ phú.

Theo Entrepreneur và Economic Times, vòng đầu tư mới trị giá 2,3 tỷ USD, với sự tham gia của Coatue, Google, Nvidia, Thrive Capital và nhiều quỹ lớn khác, đánh dấu một trong những khoản rót vốn lớn nhất vào lĩnh vực công cụ lập trình AI năm 2025.

Cursor trở thành hiện tượng không phải nhờ chiến dịch marketing hào nhoáng, mà vì nó đáp ứng đúng nhu cầu của thời đại: giúp lập trình viên viết code, sửa lỗi, tối ưu hoá và xây dựng phần mềm với tốc độ nhanh hơn gấp nhiều lần. Những người sáng lập mô tả đây là “IDE của tương lai” – một môi trường phát triển nơi lập trình viên có thể trò chuyện với AI, dùng ngôn ngữ tự nhiên thay vì gõ từng dòng lệnh. Forbes gọi đây là “vibe-coding” – cách lập trình cảm hứng, nơi AI hiểu bối cảnh dự án và tự đưa ra đoạn mã phù hợp. Google CEO Sundar Pichai và Nvidia CEO Jensen Huang đều nhắc đến Cursor như một ví dụ điển hình của làn sóng AI hỗ trợ sáng tạo phần mềm.

Theo Financial Times, thị trường này có quy mô khổng lồ, khi hàng triệu lập trình viên trên toàn cầu đang chịu áp lực rút ngắn thời gian phát triển phần mềm. Công cụ của Anysphere đi đúng vào điểm nghẽn đó: giảm thời gian debug, tự động hoá chỉnh sửa lỗi và gợi ý mã thông minh. Các công ty lớn đang thử nghiệm tích hợp Cursor vào quy trình phát triển nội bộ, trong khi cộng đồng lập trình viên cá nhân thì xem nó như “trợ lý bắt buộc phải có”.

Nhưng điều gây bất ngờ nhất không phải số người dùng mà là tốc độ tăng trưởng giá trị doanh nghiệp. Theo các báo cáo tài chính được Entrepreneur trích dẫn, mỗi nhà sáng lập nắm giữ khoảng 4–5% cổ phần, tức tài sản ròng của họ đều vượt 1 tỷ USD. Chỉ ba năm sau ngày tốt nghiệp MIT, họ đã bước vào hàng ngũ tỷ phú trẻ nhất thế giới, tái hiện những câu chuyện từng chỉ thấy ở thời kỳ đầu của Facebook hay Stripe.

Tuy nhiên, thành công này cũng đi kèm câu hỏi lớn: liệu định giá gần 30 tỷ USD có bền vững? Financial Times phân tích rằng chi phí vận hành AI rất cao, các mô hình mới mạnh nhưng đắt đỏ, còn thị trường công cụ lập trình AI đang trở nên cực kỳ cạnh tranh. Nhiều startup khác – từ những công ty nguồn mở cho đến các hãng lớn như Microsoft, Google – đều đẩy mạnh sản phẩm tương tự. Thách thức nằm ở việc duy trì chất lượng và tốc độ đổi mới, đồng thời chứng minh rằng việc dùng Cursor ở quy mô doanh nghiệp không chỉ giúp “viết code nhanh hơn” mà còn an toàn, ổn định và ít rủi ro sai sót.

Dù vậy, vòng đầu tư khổng lồ và sự xuất hiện của những cái tên như Google và Nvidia cho thấy giới công nghệ tin rằng đây không phải là một trào lưu nhất thời. Với sự bùng nổ của AI trong mọi khâu của phát triển phần mềm, từ lập trình, test, triển khai cho tới bảo trì, thị trường này có thể trị giá hàng trăm tỷ USD. Cursor lại đang ở vị trí hiếm thấy: tăng trưởng người dùng nhanh, có lợi thế kỹ thuật, có sự hậu thuẫn của các quỹ hàng đầu, và quan trọng nhất – có khả năng trở thành tiêu chuẩn mới của lập trình hiện đại.

Theo: Forbes