Áo khoác da biểu tượng của Jensen Huang được đấu giá gần 1 triệu USD: Toàn bộ số tiền sẽ hỗ trợ các tài năng công nghệ trẻ

Gắn liền với hình ảnh CEO NVIDIA Jensen Huang trong suốt nhiều năm, một chiếc áo khoác da Tom Ford vừa được nền tảng Sotheby’s đấu giá với mức giá gần 1 triệu USD, cao gấp nhiều lần dự đoán ban đầu. Toàn bộ số tiền sẽ được dùng để tài trợ cho các nhà sáng lập và nhà nghiên cứu công nghệ trẻ.

Từ ước tính 60.000 USD thành món đồ gần 1 triệu USD

Trước phiên đấu giá diễn ra đầu tháng này, Sotheby’s ước tính chiếc áo khoác sẽ được bán với giá khoảng 40.000-60.000 USD. Tuy nhiên, cuộc đấu giá diễn ra sôi động hơn nhiều so với dự đoán và mức giá cuối cùng đã tiến sát 1 triệu USD, chính xác là 960.000 USD (hơn 25 tỷ VND), cao gấp 16 lần mức định giá ban đầu.

Mức giá 960.000 USD cũng là con số không hề nhỏ nếu đặt trong bối cảnh Việt Nam. Với số tiền này, người mua có thể sở hữu một căn biệt thự cao cấp hoặc nhiều căn hộ tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, tại phiên đấu giá của Sotheby’s, toàn bộ khoản tiền đó lại được dùng để sở hữu duy nhất một chiếc áo khoác da từng thuộc về Jensen Huang.

Chiếc áo khoác da Tom Ford gắn liền với hình ảnh CEO NVIDIA Jensen Huang vừa được Sotheby’s đấu giá thành công với mức giá 960.000 USD.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành cho một sáng kiến từ thiện do quỹ đầu tư mạo hiểm Long Journey Ventures tổ chức nhằm hỗ trợ Edge Institute - tổ chức phi lợi nhuận kết nối các nhà sáng lập, kỹ sư, nhà khoa học và nghệ sĩ cùng sinh sống, làm việc trong các “pop-up village” để phát triển những ý tưởng mới.

Mô hình “pop-up village” đang ngày càng phổ biến trong cộng đồng công nghệ và tiền mã hóa. Sự kiện Edge Esmeralda tại California năm ngoái đã thu hút hơn 1.300 người tham gia. Theo Sotheby’s, số tiền từ phiên đấu giá sẽ được dùng để cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu và hỗ trợ các chương trình cư trú cho những tài năng trẻ.

Hiện chưa rõ Jensen Huang có trực tiếp đề xuất ý tưởng đấu giá chiếc áo hay không. Cả NVIDIA và Sotheby’s đều chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Đây cũng là cách làm từ thiện khá khác so với trước đây của gia đình Huang. Ông và vợ là Lori Huang điều hành Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, quỹ được ước tính sở hữu hơn 10 tỷ USD tài sản và nhiều năm qua chủ yếu tài trợ cho các trường đại học cũng như các dự án nghiên cứu AI, trong đó có khoản quyên góp 50 triệu USD cho Đại học Bang Oregon.

Không chỉ là áo khoác, mà là hình ảnh gắn liền với CEO NVIDIA

Chiếc áo được đấu giá là mẫu Tom Ford màu đen từng được Jensen Huang mặc tại sự kiện Hon Hai Tech Day ở Đài Bắc vào ngày 18/10/2023. Danh tính chiếc áo đã được xác thực bằng phương pháp đối chiếu hình ảnh của PSA, còn chữ ký đi kèm được chứng thực bởi James Spence Authentication.

Jensen Huang trong chiếc áo khoác da đen Tom Ford vừa được đấu giá

Trong nhiều năm qua, áo khoác da gần như trở thành "đồng phục" của Jensen Huang. Ông thường mặc chúng tại các buổi ra mắt GPU, hội nghị GTC cũng như những sự kiện quan trọng của NVIDIA trong giai đoạn công ty vươn lên trở thành doanh nghiệp dẫn đầu làn sóng AI.

Sotheby’s mô tả:

“Đây không chỉ là một chiếc áo khoác, mà là bộ đồng phục của một ‘người tiên phong’, biểu tượng cho phong cách lãnh đạo với sự chân thực, sáng tạo, kiên trì, dũng cảm và niềm vui.”

Theo các chuyên gia thời trang, Jensen Huang nhiều năm qua gần như chỉ mặc áo khoác da của Tom Ford, với nhiều mẫu có giá từ vài nghìn đến hơn 10.000 USD. Tại GTC 2024, ông từng xuất hiện với một mẫu áo da dập vân có giá gần 9.000 USD.

Điều thú vị là chính Huang từng tiết lộ phong cách này không phải do ông lựa chọn.

“Tôi rất vui vì vợ và con gái là người chọn quần áo cho tôi.”

Người phát ngôn của Jensen Huang cũng từng cho biết vị CEO NVIDIA đã gắn bó với những chiếc áo khoác da màu đen trong ít nhất 20 năm, biến chúng thành một trong những hình ảnh mang tính nhận diện nhất của ngành công nghệ hiện đại.

Dù gây chú ý với mức giá 960.000 USD, đây vẫn chưa phải kỷ vật công nghệ đắt nhất từng được đấu giá. Trước đó, một tấm séc đầu tiên của Apple có chữ ký của Steve Jobs và Steve Wozniak từng được bán với giá hơn 2,4 triệu USD. Một cuốn sổ tay Apple II có chữ ký Steve Jobs cũng đạt gần 788.000 USD.

Điều đó cho thấy giới sưu tầm sẵn sàng chi những khoản tiền khổng lồ cho các hiện vật gắn liền với những nhân vật đã định hình ngành công nghệ. Với Jensen Huang, chiếc áo khoác da màu đen giờ đây cũng đã trở thành một biểu tượng như vậy.