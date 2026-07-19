Cập nhật mới nhất trên Google Maps mà hàng triệu người nên biết ngay

Theo Tech Advisor, Google Maps đang triển khai bản cập nhật lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Điểm sáng giá nhất trong lần cập nhật này là sự xuất hiện của tính năng "Immersive Navigation". Google Maps giờ đây không chỉ hiển thị các tuyến đường đơn điệu mà còn tái hiện chân thực các tòa nhà, cầu vượt và địa hình xung quanh dưới dạng 3D. Mức độ chi tiết được đẩy lên mức tối đa khi từng làn đường, cột đèn giao thông và các biển báo đều được mô phỏng chính xác trên màn hình. Sự cải tiến này giúp người cầm lái dễ dàng bao quát toàn cảnh, định hình không gian thực tế một cách rõ ràng và hạn chế tối đa việc đi nhầm làn hay lỡ nhịp tại các giao lộ lớn.

Không chỉ tập trung vào phần nhìn, Google Maps còn làm mới hoàn toàn hệ thống hướng dẫn bằng giọng nói. Thay vì những câu lệnh máy móc và khô khan như trước, trợ lý dẫn đường giờ đây sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, gần gũi, mang lại cảm giác thân thuộc như đang có một người am hiểu đường sá ngồi ngay bên cạnh để chỉ việc. Cùng với đó, hệ thống gợi ý tuyến đường thay thế cũng trở nên thông minh và minh bạch hơn. Ứng dụng liên tục cung cấp thông tin cụ thể về thời gian chênh lệch và tình trạng kẹt xe thực tế, hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định chuyển hướng nhanh chóng và chính xác nhất.

Trải nghiệm khi sắp kết thúc hành trình cũng được Google chăm chút kỹ lưỡng. Ngay khi bạn tiến gần đến điểm hẹn, ứng dụng sẽ tự động hiển thị hình ảnh thực tế của khu vực đó thông qua dạng Street View. Tính năng này giúp bạn nhận diện chính xác tòa nhà cần đến mà không phải ngoái nhìn hay phân tâm khi đang lái xe. Thậm chí, hệ thống còn chủ động gợi ý các chỗ đỗ xe lân cận, giải quyết triệt để sự căng thẳng khi phải chật vật tìm bãi đậu tại các khu trung tâm đông đúc.

Hiện tại, loạt tính năng đột phá này đang được ưu tiên triển khai cho người dùng tại Mỹ trên tất cả các nền tảng bao gồm Android, iOS, Android Auto và Apple CarPlay. Với sự tiện dụng vượt trội, bản cập nhật này hứa hẹn sẽ sớm bùng nổ và thay đổi thói quen di chuyển của người dùng trên toàn cầu trong thời gian sắp tới.