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Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau

| | Kinh tế số

Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp thông tin, tài sản mà người dân cần đặc biệt lưu ý.

‎Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của người dân.

Các đối tượng thường đăng tải bài viết hoặc gửi tin nhắn kèm theo các đường liên kết (link), hình ảnh, tập tin chứa mã độc trên Facebook, Zalo, Messenger, Telegram và nhiều nền tảng khác. Khi người dùng truy cập các liên kết này hoặc thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng, tài khoản mạng xã hội có thể bị chiếm quyền sử dụng.

Ai có tài khoản ngân hàng chú ý: Xóa ngay tin nhắn Zalo, Facebook có nội dung sau- Ảnh 1.

Đây là một thủ đoạn lừa đảo vô cùng nguy hiểm nhằm đánh cắp thông tin, tài sản mà người dân cần đặc biệt lưu ý. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh An Giang)

Sau khi chiếm được tài khoản, các đối tượng mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin cho người thân, bạn bè vay, mượn tiền, yêu cầu chuyển khoản hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, nhiều tài khoản ngân hàng do các đối tượng sử dụng có tên trùng với tên hiển thị của chủ tài khoản mạng xã hội bị chiếm đoạt, khiến người nhận tin nhắn mất cảnh giác, chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin và trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

- Tuyệt đối không nhấp vào các đường liên kết lạ, hình ảnh, tập tin được gửi qua tin nhắn hoặc đăng tải trên mạng xã hội khi chưa kiểm chứng nguồn gốc và mức độ an toàn.

- Không thực hiện bất kỳ yêu cầu chuyển tiền, cung cấp mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực tài khoản khi chưa xác minh trực tiếp với người yêu cầu thông qua số điện thoại hoặc gặp trực tiếp.

- Thường xuyên thay đổi mật khẩu, sử dụng mật khẩu mạnh, kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) đối với các tài khoản mạng xã hội và email.

- Cập nhật thường xuyên hệ điều hành, phần mềm và ứng dụng trên điện thoại, máy tính để vá các lỗ hổng bảo mật, hạn chế nguy cơ bị tấn công.

Khi tài khoản mạng xã hội bị chiếm đoạt cần làm gì?

Ngay khi phát hiện tài khoản bị chiếm quyền sử dụng, người dùng cần nhanh chóng thông báo cho người thân, bạn bè biết để cảnh giác, không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào từ tài khoản của mình; đồng thời tiến hành khóa hoặc khôi phục tài khoản theo hướng dẫn của nhà cung cấp dịch vụ.

Theo Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

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