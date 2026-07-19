DeepSeek được định giá gần 52 tỷ USD

Biểu tượng của ứng dụng DeepSeek. Ảnh: Global Times

Một hồ sơ công bố của doanh nghiệp Trung Quốc cho thấy công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) DeepSeek được định giá khoảng 350,88 tỷ NDT (51,82 tỷ USD), qua đó hé lộ những thông tin hiếm hoi về vòng gọi vốn đầu tiên của doanh nghiệp này.

Theo hồ sơ gửi Sở Giao dịch Chứng khoán ngày 16/7, nhà sản xuất vali Trung Quốc Anhui Korrun cho biết một quỹ đầu tư mà công ty này góp vốn đã chi 2,9 tỷ NDT để mua gián tiếp 0,8265% cổ phần của DeepSeek. Đây là một trong số ít tài liệu công khai phản ánh mức định giá và danh sách nhà đầu tư tham gia vòng gọi vốn bên ngoài đầu tiên của DeepSeek, trong bối cảnh công ty chưa từng chính thức công bố các thông tin liên quan. Vì là doanh nghiệp tư nhân, DeepSeek không có nghĩa vụ công bố định kỳ các thông tin tài chính.

Có trụ sở tại thành phố Hàng Châu, DeepSeek nổi lên trên thị trường AI toàn cầu từ đầu năm ngoái sau khi các mô hình V3 và R1 chi phí thấp của công ty làm dấy lên những đánh giá mới về khả năng cạnh tranh của Trung Quốc với các doanh nghiệp AI hàng đầu của Mỹ, bất chấp các biện pháp hạn chế xuất khẩu chip tiên tiến từ Washington.

Trong thời gian dài, DeepSeek không tiếp nhận vốn từ bên ngoài mà chủ yếu dựa vào nguồn lực của quỹ đầu cơ định lượng High-Flyer do nhà sáng lập Liang Wenfeng thành lập. Tuy nhiên, hồi tháng 5 có thông tin cho rằng công ty đã thay đổi chiến lược này nhằm huy động thêm nguồn lực để mở rộng năng lực tính toán và cải thiện chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Theo các nguồn tin thân cận, DeepSeek có kế hoạch huy động khoảng 50 tỷ NDT (7,4 tỷ USD) từ các nhà đầu tư, trong đó có tập đoàn Tencent và công ty sản xuất pin CATL, với mức định giá sau đầu tư từ 350-400 tỷ NDT.

Các nguồn tin cũng cho biết DeepSeek đang chuẩn bị triển khai thêm một vòng gọi vốn mới trị giá tới 50 tỷ NDT chỉ vài tuần sau khi hoàn tất vòng huy động vốn đầu tiên. Công ty cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết trên sàn STAR Market của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải và đặt mục tiêu nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngay trong năm nay.

Các kế hoạch này phản ánh chi phí ngày càng lớn của cuộc đua phát triển AI, khi các doanh nghiệp phải tăng mạnh đầu tư vào chip, trung tâm dữ liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao.