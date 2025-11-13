Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Khánh Hòa

13-11-2025 - 17:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phí tư vấn và xây lắp, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 13/11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản về việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù , đặc biệt trong triển khai các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh.

Áp dụng cơ chế đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao qua Khánh Hòa- Ảnh 1.

Mô hình tàu cao tốc chạy trên cầu vượt.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương chỉ định thầu đối với các gói thầu tư vấn, phí tư vấn và xây lắp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho dự án nêu trên. Việc chỉ định thầu được thực hiện theo quy định của Luật Đường sắt năm 2025 và điểm c khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 172 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Trên cơ sở nội dung được chấp thuận, UBND tỉnh giao các chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ động rà soát, triển khai các công việc liên quan, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật về đấu thầu. UBND tỉnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Vì vậy, các chủ đầu tư cần tập trung triển khai các phần việc được giao, bảo đảm đúng tiến độ do Quốc hội và Chính phủ quy định. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm theo dõi, giám sát, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Theo thông tin sơ bộ, đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Khánh Hòa có chiều dài khoảng 191,8 km, bố trí ba nhà ga gồm 2 ga hành khách (Diên Khánh, Tháp Chàm) và một ga hàng hóa (Ninh Hòa) để kết nối, trung chuyển hàng hóa với Khu kinh tế Vân Phong. Trên toàn tuyến có bốn trạm bảo dưỡng đặt tại các xã Tu Bông, Cam An, Xuân Hải và Phước Hà. Dự án đi qua 25 xã và 4 phường của tỉnh, bắt đầu từ xã Đại Lãnh (giáp ranh tỉnh Đắk Lắk) và kết thúc tại xã Phước Hà (giáp tỉnh Lâm Đồng).

Hướng tuyến được chia thành ba đoạn, tương ứng giao cho các Ban Quản lý dự án của tỉnh làm chủ đầu tư các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Toàn tỉnh có 31 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó gồm 13 khu hiện hữu và 18 khu xây dựng mới, mở rộng, với tổng diện tích khoảng 99,25 ha, 2.217 lô đất tái định cư và tổng kinh phí dự kiến hơn 1.744 tỷ đồng.

Theo Phùng Quang

Tiền phong

