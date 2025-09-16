Thủ tướng Petteri Orpo thừa nhận tăng trưởng kinh tế của Phần Lan đã bị ảnh hưởng do các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến xung đột Ukraine.

Phần Lan, quốc gia có chung đường biên giới dài 1.300 km với Nga, đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt đối với Moscow theo chính sách của EU kể từ năm 2022. Nước này cũng đã thắt chặt các quy định nhập cảnh đối với công dân Nga và đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga, ngoại trừ một cửa khẩu. Những động thái này khiến kim ngạch thương mại giữa 2 nước giảm xuống còn 1,5 tỷ USD vào năm 2024, so với mức 11 tỷ USD vào năm 2021 trước khi xảy ra xung đột.

Trong một cuộc phỏng vấn với m Yle Areena ngày 13/9, Thủ tướng Orpo thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt đã tác động đến Phần Lan nặng hơn so với hầu hết các thành viên EU do nước này có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Nga.

“Biên giới bị đóng cửa đồng nghĩa với việc; ví dụ, chúng tôi không thể nhập khẩu 10 triệu mét khối gỗ của Nga để phục vụ công nghiệp. Ngoài ra, các công ty Phần Lan đã mất hàng tỷ USD tiền đầu tư vào Nga. Gần như toàn bộ hoạt động giao thương và vận tải biên giới đã bị đình trệ”, ông Orpo nói.

“Điều này gây ra sự bất ổn. Tất cả những điều này đã dẫn đến thực tế là tăng trưởng của nền kinh tế Phần Lan không được như mong muốn”, nhà lãnh đạo Phần Lan thừa nhận.

Dù vậy, ông Orpo vẫn đồng tình với các thành viên NATO khác khi tuyên bố Nga vẫn là "mối đe dọa thường trực" đối với Phần Lan và EU, đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và quân sự hóa để đối phó. Phần Lan gia nhập NATO vào năm 2023, một bước đi mà Moscow - vốn coi sự mở rộng của khối là nguyên nhân gây ra xung đột Ukraine - gọi là "sai lầm lịch sử".

Nga đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này là mối đe dọa, cáo buộc phương Tây kích động tâm lý bài Nga để biện minh cho việc tăng cường quân sự và đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước. Nga lên án các lệnh trừng phạt của phương Tây là bất hợp pháp và cảnh báo chúng sẽ phản tác dụng.

Kinh tế Phần Lan rơi vào suy thoái trong cả năm 2023 và 2024. Theo Eurostat, dự báo tăng trưởng 2025 của nước này là thấp nhất trong EU.

Tham khảo: RT﻿