Áp lực lên tỷ giá sớm hạ nhiệt

Đầu giờ sáng nay (ngày 22/5), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng VND và USD ở mức 24.254 VND/USD, tăng nhẹ 3 đồng so với ngày 21/5 và tăng 12 đồng so với đầu tháng 5/2024.

Giá mua bán USD cũng được các ngân hàng điều chỉnh tăng, ví như: Vietcombank niêm yết giá mua bán ở mức 25.236 – 25.466 VND/USD, tăng 3 đồng cả hai chiều mua bán; tại BIDV giá mua bán niêm yết ở mức 25.266 – 25.466 VND/USD, tăng 3 đồng cả 2 chiều mua bán; tại Techcombank, giá mua bán niêm yết ở mức 25.240 – 25.466 VND/USD, tăng 9 đồng chiều mua và 3 đồng chiều bán; Eximbank niêm yết giá mua bán ở mức 25.180 – 25.467 VND/USD, tăng 20 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán; ACB niêm yết giá mua bán ở mức 25.230 – 25.466 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán…

Từ đầu tháng 4/2024, chỉ số đồng USD (DXY) bắt đầu tăng lên trên ngưỡng 105, có lúc đạt mức 106.3, cao nhất kể từ tháng 11/2023, DXY đã tăng 3% kể từ đầu năm. Còn tính đến 9h30 sáng nay Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đo lường biến động của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) ở mức 104,628 điểm, tăng nhẹ +0,006 điểm so với thời điểm mở cửa và giảm nhẹ so với thời điểm đầu tháng 4/2024.

Trong bối cảnh lạm phát ở ngưỡng cao, thị trường lao động đang trong trạng thái thắt chặt, phần đông các thành viên thị trường đã nghiêng về kịch bản lần giảm lãi suất đầu tiên của Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể xuất hiện vào cuối quý III/2024. Với diễn biến này, sức mạnh USD duy trì ở ngưỡng cao, kéo theo áp lực giảm giá lên đồng tiền của các quốc gia khác và Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Trước áp lực tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện hàng loạt các biện pháp bao gồm: đấu thầu vàng miếng nhằm thu hẹp chênh lệch giá bán trong nước và thế giới, đẩy lãi suất liên ngân hàng nhằm hạn chế các hoạt động carrytrade (giao dịch chênh lệch lãi suất tiền tệ), đồng thời bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm. Giới chuyên môn đánh giá những nỗ lực mạnh mẽ của Ngân hàng Nhà nước đã phần nào giải tỏa tâm lý thị trường cũng như nhu cầu USD giảm nhẹ theo mùa vụ đã giúp tỷ giá ổn định trong tuần cuối của tháng 4/2024.

Kể từ sau khi Ngân hàng Nhà nước bắt đầu bán ngoại tệ, đà tăng của tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng đã dừng lại. Thống kê từ CTCK MB (MBS) cho biết, tính đến cuối tháng 4/2024, tỷ giá USD/VND liên ngân hàng ở mức 25.415 VND/USD giảm nhẹ 0,1% kể từ đỉnh ngày 23/4, tăng 4,4% kể từ đầu năm. Tỷ giá trung tâm ở 24.261 VND/USD, tăng 1,6% so với đầu năm. Nhìn chung, diễn biến của đồng VND vẫn khá tương đồng với các đồng tiền khác trong khu vực: Baht Thái (-7,8%), Malaysia Riggit (-3,8%), Singapore dollar (-3,4%),…

Trong báo cáo vừa công bố, các chuyên gia của CTCK Rồng Việt (VDSC) nhận định, có 3 yếu tố giúp tỷ giá ngừng tăng thêm:

Đầu tiên, đồng USD gặp đang ngưỡng cản ở vùng 105-106

Thứ hai, hoạt động điều tiết của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường mở khiến mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng neo ở mức cao, bình quân khoảng 4,2%/năm đối với lãi suất cho vay qua đêm đối với tiền đồng trong hai tuần cuối tháng 4/2024.

Thứ ba, mặt bằng lãi suất trên thị trường mở nhích lên cùng với lãi suất huy động tăng trở lại cũng tác động đến kỳ vọng về tỷ giá.

Dù tỷ giá đã ổn định trở lại, tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng áp lực lên tỷ giá vẫn luôn thường trực. Các chuyên gia của VCBS dự báo, trong điều kiện thế giới không xuất hiện thêm các sự kiện bất ngờ, hay chỉ số DXY không ghi nhận tăng mạnh, VND có thể không giảm giá thêm nữa trong quý II&III/2024.

Các chuyên gia VCBS cho rằng, các diễn biến căng thẳng trên thị trường trong giai đoạn này cũng như nhiều lần được ghi nhận trước đây có tác động không nhỏ từ tâm lý đầu cơ găm giữ trong ngắn hạn. Theo đó, việc kiểm soát hạn chế tâm lý đầu cơ găm giữ góp phần quan trọng trong việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Đây là lý do lý giải hiện tượng trong quá khứ sau thời điểm căng thẳng, tỷ giá thường hạ nhiệt khá nhanh tương tự như thời gian leo dốc: tiêu biểu trong giai đoạn tháng 9/2023 hay xa hơn là vào tháng 10/2022.

“Trước các áp lực thường trực, khả năng VND giảm giá vẫn luôn hiện hữu. Diễn biến tỷ giá sẽ phụ thuộc lớn vào nguồn cung ngoại tệ tại từng thời điểm, điều hành của Ngân hàng Nhà nước cũng như diễn biến sức mạnh USD”, các chuyên gia của VSBC chia sẻ và kỳ vọng: “vào thời điểm cuối năm, khi FED bắt đầu giảm lãi suất, trong điều kiện thuận lợi chỉ số DXY không tăng và thậm chí giảm nhẹ, cùng các điều hành linh hoạt của Ngân hàng Nhà nước, VND có thể giảm giá hợp lý khoảng 3% so với USD”.

Trong khi đó, các chuyên gia của MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 VND/USD trong quý II/2024 dưới những yếu tố tích cực như: Chính phủ đã có những chỉ đạo kiểm soát để bình ổn thị trường vàng; những yếu tố vĩ mô tích cực sẽ hỗ trợ như thặng dư thương mại tích cực khi lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt 8,4 tỷ USD (gấp 2 lần so với cùng kỳ), dự trữ ngoại hối vẫn đang ở mức tốt, dòng vốn FDI thực hiện 4 tháng ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ và du lịch phục hồi mạnh mẽ khi 4 tháng năm 2024 tăng 68,3% so với cùng kỳ và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Qua những phân tích trên, các chuyên gia đến từ MBS tin rằng: “Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024”.