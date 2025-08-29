Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, mưa lớn trên đất liền

Vào 19h tối nay (28/8), tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 360km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh với tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh lên thành bão số 6.

Đến 19h tối 29/8, tâm bão trên khu vực đặc khu Hoàng Sa với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Trong đêm 29 và ngày 30/8, bão di chuyển nhanh theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiến về vùng biển Bắc Trung Bộ. Đến 19h tối 30/8, tâm bão trên khu vực vùng biển Nghệ An đến Huế với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 6.

Dự báo trong đêm 30/8, bão đi vào đất liền khu vực Quảng Trị - Hà Tĩnh và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với vùng hội tụ gió, từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng thời gian này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Từ đêm 30/8 đến ngày 31/8, mưa lớn tiếp tục duy trì khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Lượng mưa từ Thanh Hóa đến Huế là 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm, ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Dự báo tổng lượng mưa từ chiều tối và đêm 29/8 đến ngày 31/8 ở Thanh Hóa đến Huế phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 600mm, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Đà Nẵng từ 100-200mm, có nơi trên 400mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, do bão số 6 xuất hiện ngay sau bão số 5 với khu vực đổ bộ gần nhau nên nguy cơ rất cao xảy ra tình trạng ngập úng diện rộng ở khu vực đồng bằng và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.







