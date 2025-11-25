Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, 2-3 giờ tới đi vào Biển Đông

Lúc 19h ngày 25/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.

Đêm nay bão đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 15 hoạt động trên khu vực biển này. Đến 19h, ngày 26/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, duy trì hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, khả năng mạnh thêm với cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của cơn bão sắp đi vào Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Lúc 19h ngày 27/11, bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Tây và di chuyển chậm lại với tốc độ 5-10km/h, có thể mạnh thêm, cường độ cấp 10-11, giật cấp 13.

Khoảng 19h ngày 28/11, bão số 15 trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km/h, khả năng mạnh thêm, cường độ đạt cấp 11, giật cấp 13.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây sau chuyển hướng Tây Tây Bắc với cường độ ít thay đổi, sau suy yếu dần.

Tác động của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) nguy cơ chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9m, biển động dữ dội .

Theo cơ quan khí tượng, từ 21/10 đến 20/11, trên Biển Đông xuất hiện 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới. Trong đó, cơn bão số 12 Fengshen và cơn bão số 13 Kalmaegi ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Chiều tối 6/11, bão số 13 mạnh cấp 12, giật cấp 14 di chuyển vào khu vực Quảng Ngãi - Gia Lai, sau đó bão đi sâu vào đất liền suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào và tan dần.