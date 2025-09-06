Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

06-09-2025 - 12:29 PM | Xã hội

Dự báo, bão số 7 ít khả năng đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta song tàn dư sau bão có thể gây ra một đợt vưa to tại Bắc Bộ, Thanh Hoá và Hà Tĩnh.

Theo Trung tâm khí thượng thủy văn Quốc gia, vào 1h sáng nay (6/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39–49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Đến 1h ngày 7/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão - cơn bão số 7 trên Biển Đông. Vị trí dự báo của bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Đến 1h ngày 8/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/h và mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp- Ảnh 1.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 7.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 7 ít khả năng đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta. Tuy nhiên tàn dư sau bão có thể gây ra một đợt mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to cho khu vực miền Bắc, Thanh Hoá và Hà Tĩnh. Thời gian mưa từ đêm 9/9 đến ngày 12/9.

Trao đổi với tờ Tiền phong, ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thuỷ văn, từ nay đến hết năm 2025 trên Biển Đông có thể xuất hiện 5 - 7 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, khoảng một nửa trong số đó (3-4 cơn) có khả năng tác động đến đất liền Việt Nam. Theo quy luật, bão và áp thấp nhiệt đới vào cuối mùa thường tác động khu vực từ Trung Bộ trở vào phía Nam.

Ông Cường cũng lưu ý, năm nay, dự báo không khí lạnh đến sớm, điều này khiến mùa mưa lũ ở miền Trung năm nay rất phức tạp do hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh có thể làm gia tăng mưa cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Theo Duy Anh

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

