Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, mạnh thành bão số 5 trong 24 giờ tới

23-08-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông và sẽ mạnh thành bão số 5 trong 24 giờ tới, đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và hoàn lưu rộng.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, tối qua 22/8, áp thấp nhiệt đới đi vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Lúc 1h ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ nhanh, khoảng 25km/h.

Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, mạnh thành bão số 5 trong 24 giờ tới- Ảnh 1.

Dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. (Nguồn: NCHMF)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và mạnh lên thành bão, cơn bão số 5 trên Biển Đông trong năm 2025. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Khoảng 1h ngày 25/8, bão số 5 trên vùng biển từ Nghệ An đến TP Huế, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật 15.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần.

Tác động của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m, biển động rất mạnh.

Theo chuyên gia, bão số 5 di chuyển nhanh, hoàn lưu tác động của bão rất rộng, ảnh hưởng đến ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực ven biển từ Nghệ An-Quảng Trị sẽ là vùng chịu tác động chính của hoàn lưu bão.

Từ đêm 24/8 đến hết ngày 27/8, Thanh Hóa - TP Huế có thể xuất hiện một đợt mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 600mm.

Trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị các tỉnh thuộc khu vực này.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Cũng theo cơ quan khí tượng, ngày và đêm 23/8, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.

Chiều tối và tối cùng ngày, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, đặc biệt các xã/phường:

Điện Biên: Pú Nhung, Sáng Nhè, Tủa Thàng.

Tuyên Quang: Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Thượng Sơn, Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Giáp Trung, Hồ Thầu, Lao Chải, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Tân Quang, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Trung Thịnh, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Minh.

Nhận định thời tiết từ đêm 24/8 đến ngày 1/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, từ đêm 24-27/8, khu vực này khả năng mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Thanh Hóa đến Đà Nẵng khả năng mưa vừa, mưa to và dông trong khoảng thời gian từ đêm 24-27/8, cục bộ mưa rất to. Từ 28/8, các địa phương này mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Nguyễn Huệ/ VTC News

