Áp thuế mạnh tay, Mỹ mất 'ngôi' đối tác thương mại lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới vào tay đối thủ hàng đầu

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm 2025 khi thuế quan làm giảm xuất khẩu của Đức sang Mỹ, số liệu sơ bộ từ Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Đức và Trung Quốc đạt 163,4 tỷ euro (190,7 tỷ USD) trong 8 tháng, trong khi thương mại với Mỹ đạt 162,8 tỷ euro, theo tính toán của Reuters.

Năm 2024, Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu của Đức, chấm dứt chuỗi 8 năm dẫn đầu của Trung Quốc. Khi đó, Berlin tìm cách giảm phụ thuộc vào nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, viện dẫn “khác biệt chính trị” và cáo buộc Bắc Kinh có các “hành vi thương mại không công bằng”.

Tuy nhiên, bức tranh thương mại lại đảo chiều trong năm nay, sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và tái áp thuế quan.

Xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,4% trong 8 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 99,6 tỷ euro. Riêng trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ giảm 23,5% so với cùng kỳ, báo hiệu xu hướng giảm tốc.

“Chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ là nguyên nhân chính khiến thương mại sụt giảm”, ông Dirk Jandura, Chủ tịch Hiệp hội Ngoại thương Đức (BGA), nhận định.

Ông cho biết nhu cầu của Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Đức như ô tô, máy móc và hóa chất đều giảm mạnh.

Theo ông Carsten Brzeski, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu của ING, trong bối cảnh rủi ro thuế quan vẫn còn và đồng euro mạnh hơn, xuất khẩu của Đức sang Mỹ khó có thể phục hồi trong thời gian tới.

Mặc dù xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh 13,5% trong cùng kỳ xuống còn 54,7 tỷ euro, nhưng nhập khẩu từ Trung Quốc lại tăng 8,3%, đạt 108,8 tỷ euro.

“Làn sóng nhập khẩu mới từ Trung Quốc là điều đáng lo ngại”, ông Brzeski cảnh báo. “Đặc biệt khi dữ liệu cho thấy phần lớn hàng hóa này được bán với giá phá giá”.

Ông cho rằng xu hướng này không chỉ khiến Đức phụ thuộc hơn vào Trung Quốc, mà còn gia tăng áp lực lên các ngành công nghiệp chủ chốt mà Trung Quốc đang nổi lên như một đối thủ lớn.

“Trong bối cảnh kinh tế trong nước thiếu sức bật, bất kỳ biến động nào trên thị trường toàn cầu cũng có thể khiến Đức thêm bất ổn”, chuyên gia kinh tế Salomon Fiedler của Berenberg nhận định.

Tham khảo: Reuters﻿