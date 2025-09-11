Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ập vào nhà của Hồ Minh Khánh, công an bắt 15 người

11-09-2025 - 14:40 PM | Xã hội

Công an Nghệ An đã huy động lực lượng, chia thành các mũi đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm pháp.

Ngày 10/9/2025, Công an xã Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì triệt xóa sới bạc “Boong ke” trong nhà đối tượng Hồ Minh Khánh, bắt 15 đối tượng về hành vi “Đánh bạc” và “Gá bạc”; thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn, Công an xã Diễn Châu đã chủ động nắm tình hình; qua đó phát hiện Hồ Minh Khánh (sinh năm 1989, trú tại khối 1, xã Diễn Châu) có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội đánh bạc. 

Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định, đối tượng thường xuyên cho thuê, mượn địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình để sử dụng làm nơi đánh bạc trái phép.

Ập vào nhà của Hồ Minh Khánh, công an bắt 15 người- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA Nghệ An

Sới bạc quy tụ hàng chục con bạc có máu đỏ đen trên địa bàn, các đối tượng tham gia đánh bạc đều được Hồ Minh Khánh lựa chọn kỹ càng, phải có người quen hoặc họ hàng giới thiệu mới được tham gia. 

Đặc biệt, Khánh xây dựng địa điểm kiên cố, xung quanh bao bọc bởi hàng rào thép gai, cổng luôn khóa kín và lắp đặt hệ thống camera dày đặc, có cảm biến báo động khi phát hiện người ra vào; đồng thời sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, vào lúc 15 giờ ngày 7/9/2025, Công an xã Diễn Châu và Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, chia thành các mũi đột kích sới bạc, bắt quả tang 15 đối tượng đang thực hiện hành vi “Đánh bạc” và “Gá bạc”. 

Tại hiện trường, thu giữ hơn 150 triệu đồng tiền mặt, 13 điện thoại di động, 02 bộ bài túlơkhơ và một số tang vật liên quan.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi (Theo Trang TTĐT Công an tỉnh Nghệ An)

