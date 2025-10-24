Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Apple cảnh báo người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng sau

24-10-2025 - 14:25 PM | Lifestyle

Apple cảnh báo tới người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng này vì lo ngại về quyền riêng tư.

Các mẫu iPhone đều được cài sẵn trình duyệt Safari do chính Apple phát triển, và đây cũng là lựa chọn phổ biến nhất của người dùng. Tuy nhiên, vẫn có không ít người ưa chuộng Google Chrome. Theo thống kê, khoảng 30% người dùng iPhone đang sử dụng trình duyệt đối thủ này, hoặc dùng song song cùng Safari.

Nguyên nhân khá dễ hiểu: Chrome mang lại nhiều tính năng mà Safari chưa có, đặc biệt là tích hợp trợ lý AI Gemini, hỗ trợ người dùng trong quá trình tìm kiếm và duyệt web thông minh hơn. Bên cạnh đó, còn có Google Lens giúp nhận diện hình ảnh, tính năng dịch trang web nhanh chóng. Người dùng cũng có thể truy cập dấu trang, mật khẩu và dữ liệu đã đồng bộ hóa từ tài khoản Google trên nhiều thiết bị.

Apple cảnh báo người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng sau- Ảnh 1.

Apple cảnh báo tới người dùng iPhone ngưng sử dụng ứng dụng Chrome vì lo ngại về quyền riêng tư.

Tuy nhiên, Apple không khuyến khích người dùng iPhone sử dụng Chrome, khẳng định rằng Safari vẫn là lựa chọn an toàn nhất. Dù việc Apple ưu tiên quảng bá sản phẩm “nhà làm” là điều dễ hiểu, nhiều người dùng vẫn yêu thích Chrome nhờ giao diện thân thiện, khả năng tích hợp sâu với hệ sinh thái Google, hỗ trợ tiện ích mở rộng, cùng trải nghiệm AI mạnh mẽ.

Theo Apple, lý do chính khiến hãng khuyên người dùng gắn bó với Safari xuất phát từ vấn đề bảo mật và quyền riêng tư. Safari được thiết kế nhằm ngăn chặn theo dõi chéo giữa các trang web, ẩn địa chỉ IP khỏi các công cụ thu thập dữ liệu, và tự động xóa trình theo dõi khi duyệt ở chế độ Riêng tư. Hãng cũng nhấn mạnh một số tính năng mà Chrome chưa có, như chặn cookie của bên thứ ba, ứng dụng máy học để phát hiện hành vi theo dõi, và ngăn tiện ích mở rộng truy cập dữ liệu duyệt web của người dùng.

Động thái này của Apple được đưa ra không lâu sau khi Google xác nhận sẽ không loại bỏ cookie theo dõi khỏi Chrome, một quyết định gây nhiều tranh cãi vì ảnh hưởng trực tiếp đến quyền riêng tư người dùng. Trước đó, Apple từng phát động chiến dịch quảng cáo nhấn mạnh tính bảo mật của Safari, ngầm so sánh với các đối thủ khác. Điều này không quá khó hiểu khi mô hình kinh doanh của Google phụ thuộc lớn vào quảng cáo dựa trên dữ liệu người dùng.

Ngoài yếu tố bảo mật, Apple cho biết Safari hiện mang lại hiệu năng duyệt web nhanh hơn tới 50% so với các phiên bản trước, đồng thời tương thích tốt với các dịch vụ của Google như Docs và Sheets. Bên cạnh đó, người dùng có thể dễ dàng đồng bộ hóa mật khẩu, dấu trang và lịch sử duyệt web trên toàn bộ thiết bị trong hệ sinh thái Apple.

Người dùng không bắt buộc phải gỡ bỏ Chrome khỏi iPhone, song nên cân nhắc chuyển sang Safari nếu ưu tiên quyền riêng tư và an toàn dữ liệu. Safari hiện không chỉ được cải thiện về tốc độ và tính ổn định, mà còn mang lại trải nghiệm duyệt web liền mạch, an toàn và tối ưu hơn cho người dùng iPhone.

Nhân viên Apple 'khổ sở' vì tên là Samsung, phải đổi họ để được yên ổn

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đoàn Văn Hậu nói lý do tậu biệt thự 2 mặt tiền 142m2 vài chục tỷ ở Hà Nội

Đoàn Văn Hậu nói lý do tậu biệt thự 2 mặt tiền 142m2 vài chục tỷ ở Hà Nội Nổi bật

Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch kỉ niệm 3 năm ngày cưới ngọt ngào, chẳng rầm rộ phô trương nhưng cực hạnh phúc

Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch kỉ niệm 3 năm ngày cưới ngọt ngào, chẳng rầm rộ phô trương nhưng cực hạnh phúc Nổi bật

Căn hộ nhỏ 47m² nhưng sang như penthouse: Bí quyết nằm ở trần cao 4m và cửa sổ kính sát trần

Căn hộ nhỏ 47m² nhưng sang như penthouse: Bí quyết nằm ở trần cao 4m và cửa sổ kính sát trần

14:20 , 24/10/2025
Dấu hiệu nhận biết người mang vận “tiền vào tiền ra, không giữ được của”

Dấu hiệu nhận biết người mang vận “tiền vào tiền ra, không giữ được của”

14:18 , 24/10/2025
Nhìn ảnh mới của Lưu Diệc Phi mới thấy: Nét tướng “ngậm ngọc trong miệng”, cả đời hưởng phú quý

Nhìn ảnh mới của Lưu Diệc Phi mới thấy: Nét tướng “ngậm ngọc trong miệng”, cả đời hưởng phú quý

14:15 , 24/10/2025
Doãn Hải My chung khung hình với tổng tài đẹp nhất phim giờ vàng: Gấp đôi visual là thế này đây!

Doãn Hải My chung khung hình với tổng tài đẹp nhất phim giờ vàng: Gấp đôi visual là thế này đây!

13:58 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên