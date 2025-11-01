Apple gia nhập "câu lạc bộ" 4.000 tỷ USD

Apple vừa trở thành công ty mới nhất đạt mức vốn hóa thị trường 4.000 tỷ USD, gia nhập hàng ngũ với hai "ông lớn" khác là Nvidia và Microsoft nhờ doanh số bán iPhone 17 tăng cao.

Ngay sau khi mở cửa phiên giao dịch sáng 28/10, cổ phiếu Apple tăng 0,2% lên mức cao chưa từng có là 269,2 USD/cổ phiếu sau khi Counterpoint Research công bố báo cáo cho thấy dòng sản phẩm iPhone 17 mới có doanh số vượt iPhone 16 trong 10 ngày đầu mở bán tại Mỹ và Trung Quốc.

Theo báo cáo của Counterpoint Research, doanh số iPhone tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, với người tiêu dùng đặc biệt quan tâm đến hai mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và iPhone 17 Pro. Mẫu iPhone Air mới của Apple cũng đang bán chạy hơn một chút so với iPhone Plus, mẫu mà nó đã thay thế trong năm nay.

iPhone vẫn là mảng kinh doanh quan trọng nhất của Apple, mang lại 201,2 tỷ USD trong tổng 391 tỷ USD doanh thu năm 2024 của tập đoàn. Mảng lớn thứ hai là dịch vụ ghi nhận mức doanh thu 96,2 tỷ USD. Điều này khiến cách thức Apple lọt vào “câu lạc bộ vốn hóa 4.000 tỷ USD) khác so với Nvidia và Microsoft - những công ty có giá cổ phiếu bứt tốc nhờ sức mạnh từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng đầu tư liên quan đến lĩnh vực này.

Apple bị coi là còn tụt hậu trong cuộc đua AI. Tập đoàn này vẫn chưa ra mắt phiên bản Siri được tích hợp AI, trong khi Google và Samsung đã giới thiệu các dịch vụ AI riêng của họ - lần lượt là Gemini và Galaxy AI. Nhưng với hơn 1 tỷ người dùng iPhone trên toàn cầu, cùng hệ sinh thái thiết bị và dịch vụ bổ trợ khổng lồ như Apple Watch và Apple TV, Apple gần như đảm bảo được lòng trung thành của khách hàng, khiến người tiêu dùng tiếp tục gắn bó với Apple và mua sắm các sản phẩm của Apple.