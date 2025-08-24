Apple khởi kiện cựu kỹ sư của mình, cáo buộc tuồn bí mật công nghệ của Apple Watch cho Oppo

Apple đã nộp đơn kiện một cựu nhân viên của mình, cáo buộc người này đã đánh cắp bí mật thương mại liên quan đến Apple Watch và chia sẻ thông tin với nhà tuyển dụng mới là hãng smartphone Trung Quốc Oppo. Theo đơn kiện, Oppo hoàn toàn biết về các hoạt động này và đã chấp thuận việc thu thập thông tin bí mật.

Đơn kiện được nộp hôm thứ năm tại tòa án liên bang ở San Jose, California, nhằm vào Shi Chen, cựu kiến trúc sư hệ thống cảm biến của đội Apple Watch. Apple cáo buộc Shi đã thu thập thông tin bí mật từ công ty trước khi gia nhập InnoPeak Technology, chi nhánh nghiên cứu có trụ sở tại Silicon Valley của Oppo.

Theo hồ sơ tòa án, Shi làm việc tại Apple từ năm 2020 cho đến tháng 6 năm nay. Một ngày trước khi rời công ty, ông đã tải xuống 63 tài liệu từ một "thư mục Box được bảo vệ" vào ổ USB. Apple cũng khẳng định rằng trong thời gian làm việc, Shi đã tổ chức hàng chục cuộc họp riêng với các kỹ sư Apple Watch để thu thập thông tin nhạy cảm về các dự án nghiên cứu và phát triển đang diễn ra, mặc dù hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ bí mật những thông tin này.

Đặc biệt, Apple đã trình bày bằng chứng về việc Shi chia sẻ thông tin cập nhật về các hoạt động bí mật của mình với Zeng Zijing, phó chủ tịch mảng sức khỏe của Oppo. Khi nhận được tin nhắn từ Shi, Zeng đã trả lời "alright" kèm theo một emoji "ok", cho thấy sự chấp thuận và hiểu biết của Oppo về những gì đang diễn ra.

Ngoài việc đánh cắp thông tin, Apple còn cáo buộc Shi đã lừa dối các đồng nghiệp về whereabouts thực sự của mình. Ông tuyên bố với họ rằng sẽ trở về Trung Quốc để chăm sóc cha mẹ già và không có kế hoạch tìm kiếm việc làm mới. Tuy nhiên, thực tế ông đã gia nhập Oppo ngay sau khi rời Apple.

Theo thông tin trên LinkedIn, Shi có trình độ học vấn cao với bằng cử nhân từ Đại học Washington và bằng tiến sĩ kỹ thuật điện từ Đại học Columbia trước khi gia nhập Apple. Điều này cho thấy ông hoàn toàn hiểu rõ giá trị và tính nhạy cảm của những thông tin mà mình đã tiếp cận.

Đối mặt với những cáo buộc nghiêm trọng này, Oppo đã đưa ra tuyên bố phản hồi vào thứ bảy. Công ty khẳng định họ không "đánh cắp bí mật thương mại của Apple" và tuyên bố đã "không tìm thấy bằng chứng nào thiết lập mối liên hệ giữa những cáo buộc này và hành vi của nhân viên trong thời gian làm việc tại Oppo." Oppo cũng cam kết sẽ "tích cực hợp tác với quá trình pháp lý" và tin tưởng rằng "các thủ tục tư pháp công bằng sẽ làm rõ sự thật."

Oppo là một trong những nhà sản xuất smartphone lớn nhất của Trung Quốc, có trụ sở tại Đông Quan, tỉnh Quảng Đông. Trong quý hai năm nay, hãng đã xuất xưởng 10,7 triệu thiết bị tại Trung Quốc, đạt 15,5% thị phần và đứng vị trí thứ ba sau Huawei và Vivo theo số liệu từ công ty nghiên cứu IDC. Trên thị trường toàn cầu, Oppo xếp sau các đối thủ cùng quê hương như Xiaomi, Vivo và Transsion.

Trong lĩnh vực smartwatch, Oppo được coi là người đến muộn khi chỉ ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2020, muộn hơn Apple Watch tới năm năm. Thị trường thiết bị đeo thông minh của Trung Quốc đã đạt 43,17 triệu thiết bị trong năm 2024, tăng gần 19% so với năm 2023 theo IDC. Năm nhà cung cấp hàng đầu thị trường này bao gồm Huawei, Xiaomi, BBK Electronics, Apple và Honor.

Vụ kiện này diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực công nghệ đeo, nơi các công ty đang nỗ lực phát triển các tính năng sức khỏe và thể dục tiên tiến để thu hút người tiêu dùng. Apple Watch từ lâu đã được coi là tiêu chuẩn vàng trong ngành, với các tính năng theo dõi sức khỏe phức tạp và hệ sinh thái ứng dụng phong phú.

Kết quả của vụ kiện này có thể sẽ có tác động đáng kể không chỉ đối với các bên liên quan mà còn đối với cách thức các công ty công nghệ bảo vệ thông tin nhạy cảm và quản lý nhân sự trong thời đại mà nhân tài công nghệ ngày càng di chuyển linh hoạt giữa các tập đoàn cạnh tranh.