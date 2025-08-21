Apple có thể làm một việc chưa từng có tại Ấn Độ: Nước cờ khôn ngoan hay quyết định mạo hiểm?

Truyền thông nước ngoài đồng loạt đưa tin, cho rằng Apple có thể mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ để đáp ứng nhu cầu tại thị trường Mỹ. Hiện tại, có 5 nhà máy đang hoạt động, bao gồm hai cơ sở mới được đưa vào vận hành.

Theo đánh giá của một số chuyên gia, Apple sẽ sản xuất cả bốn mẫu iPhone 17 tại Ấn Độ và dự kiến bắt đầu sản xuất trước khi ra mắt sản phẩm mới vào tháng 9/2025. Đây là lần đầu tiên tất cả iPhone mới (bao gồm cả dòng Pro) được sản xuất tại Ấn Độ và vận chuyển trực tiếp đến Hoa Kỳ.

Đặt cược vào thị trường Ấn Độ

Hiện tại, Apple đang chuyển phần lớn năng lực sản xuất iPhone cho thị trường Hoa Kỳ sang Ấn Độ để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và tránh rủi ro thuế quan, đồng thời mở rộng hơn nữa cơ cấu sản xuất toàn cầu.

Apple đã và đang không ngừng mở rộng dấu ấn tại Ấn Độ, với nhà sản xuất hợp đồng chính, Foxconn, đang xây dựng các khu phức hợp sản xuất mới quy mô lớn trên khắp đất nước này.

Việc mở rộng này bao gồm nhà máy của Tập đoàn Tata tại Hosur, Tamil Nadu, và cơ sở sản xuất mới của Foxconn gần Sân bay Bengaluru. Cả hai nhà máy đều đã đi vào hoạt động gần đây. Đáng chú ý, Tập đoàn Tata dự kiến sẽ chiếm một nửa tổng sản lượng iPhone của Ấn Độ trong vòng hai năm tới.

Khi Apple điều chỉnh cơ cấu chuỗi cung ứng theo khu vực, kim ngạch xuất khẩu iPhone của Ấn Độ đã tăng trưởng đáng kể. Kể từ tháng 4/2025, Ấn Độ đã xuất khẩu iPhone trị giá 7,5 tỷ USD, so với 17 tỷ USD của cả năm tài chính trước đó.

Hiện tại, Apple chỉ sản xuất một số lượng nhỏ iPhone tiêu chuẩn tại Brazil, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu thị trường địa phương, nhưng một số báo cáo cho rằng Brazil cũng có thể được sử dụng làm cơ sở sản xuất chiến lược cho Apple, có khả năng cung cấp một số mẫu máy giá rẻ cho Hoa Kỳ trong tương lai.

Mặc dù chưa chắc chắn liệu tất cả iPhone được xuất khẩu sang Mỹ trong tương lai có được sản xuất tại Ấn Độ hay không, Apple đang hướng tới mục tiêu đó. Ngay cả khi một phần năng lực sản xuất vẫn còn ở Trung Quốc, tác động đến lợi nhuận chung của hãng cũng sẽ rất nhỏ.

Chiến lược cốt lõi của Apple đối với iPhone 17 là ra mắt mẫu "Lite" mới. Mặc dù doanh số dự kiến sẽ thấp hơn so với phiên bản Pro cao cấp, sản phẩm này sẽ đóng vai trò then chốt trong chiến lược tiếp thị tổng thể. Lần ra mắt này cũng đánh dấu lần cập nhật thiết kế lớn đầu tiên của Apple cho dòng iPhone cao cấp sau 5 năm, giới thiệu hệ thống camera sau mới, cải thiện đáng kể khả năng quay video và zoom.

Apple cũng có kế hoạch sản xuất iPhone 17e mới tại Ấn Độ. Mẫu máy này dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau và sẽ kế nhiệm iPhone 16e hiện tại. Apple cũng đã bắt đầu các cuộc thảo luận sơ bộ về việc sản xuất iPhone 18 tại Ấn Độ và dự kiến sẽ đẩy nhanh tiến độ trong những tuần tới.

Vị thế chiến lược của “sản xuất tại Ấn Độ”

Việc Apple mở rộng hoạt động tại Ấn Độ càng khẳng định mục tiêu dài hạn của công ty là biến Ấn Độ thành trọng tâm trong chiến lược sản xuất iPhone toàn cầu. CEO Apple, Tim Cook, đã công khai cam kết rằng phần lớn iPhone trong tương lai được bán tại Mỹ sẽ được sản xuất tại Ấn Độ.

Trong những năm gần đây, Apple đã tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng tại Ấn Độ, đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa hoạt động sản xuất. Ấn Độ hiện không chỉ sản xuất iPhone mà còn tham gia ngày càng nhiều vào các khâu thiết kế, nghiên cứu và phát triển (R&D) và thử nghiệm.

Apple bắt đầu cố gắng lắp ráp iPhone SE tại Ấn Độ từ năm 2017. Đến năm 2021, với sự hỗ trợ của chính sách trợ cấp do chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Modi đưa ra, nhiều nhà cung cấp của Apple đã mở rộng hơn nữa hoạt động sản xuất tại địa phương.

Renaud Anjoran, phó chủ tịch điều hành của Agilian Technology, một nhà sản xuất thiết bị điện tử tại Trung Quốc, cho biết nhiều nhà sản xuất toàn cầu đang ngày càng chuyển hoạt động lắp ráp cuối cùng sang Ấn Độ, phân bổ nhiều năng lực hơn tại quốc gia Nam Á này để phục vụ thị trường Hoa Kỳ.

Chưa thể từ bỏ Trung Quốc hoàn toàn

Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng Ấn Độ không thay thế Trung Quốc trong việc sản xuất iPhone. Sản phẩm mang tính biểu tượng nhất thế giới có thể mang một nhãn hiệu mới, nhưng linh hồn của iPhone - mạch điện, chuỗi cung ứng, hiệu suất âm thầm - vẫn nằm ở Trung Quốc.

Trong hai thập kỷ qua, Apple đã cử các kỹ sư đến để đào tạo công nhân Trung Quốc từ đầu. Khi cần công cụ mới, các nhà cung cấp Trung Quốc không chờ đợi hướng dẫn - họ đã tự tay cải tiến ngay trong đêm. Kể từ năm 2008, Apple đã đào tạo hơn 28 triệu công nhân tại Trung Quốc, đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng địa phương và hình thành một mạng lưới quan hệ đối tác phức tạp với các tập đoàn khổng lồ Trung Quốc như BYD, Luxshare, Goertek và Wingtech.

Hiện tại, Tập đoàn Tata là nhà lắp ráp iPhone duy nhất tại Ấn Độ. Cuối năm 2023, Tập đoàn Tata đã mua lại nhà máy Apple của Wistron tại Karnataka và cũng mua lại cổ phần kiểm soát tại nhà máy Pegatron gần Chennai. Foxconn cũng có một cơ sở sản xuất iPhone tại khu vực này.