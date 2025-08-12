Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Elon Musk sắp kiện Apple: Chuyện gì đang xảy ra?

12-08-2025 - 13:48 PM | Tài chính quốc tế

Đây có thể trở thành một trong những trận chiến pháp lý lớn nhất giữa hai “gã khổng lồ” công nghệ.

Elon Musk vừa tuyên bố sẽ kiện Apple, cho rằng nhà Táo khuyết vi phạm luật chống độc quyền khi ưu ái nền tảng ChatGPT của OpenAI và cản trở các đối thủ như Grok của xAI giành vị trí cao nhất trên App Store. Trên nền tảng X, Musk viết rằng sự thiên vị của Apple khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI khó có cơ hội đứng số 1.

“Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store và đây là hành vi vi phạm luật chống độc quyền một cách rõ ràng. xAI sẽ hành động pháp lý ngay lập tức”, Musk viết trên mạng xã hội X.

Cáo buộc được đưa ra trong lúc ChatGPT đang dẫn đầu bảng xếp hạng “Top Free Apps” tại Mỹ, trong khi Grok đứng thứ năm và Google Gemini rơi xuống tận vị trí 57. Musk cũng chất vấn vì sao Apple không đưa X hay Grok vào danh sách “Must Have”, dù ông khẳng định những ứng dụng này có sức ảnh hưởng toàn cầu.

“Tại sao các bạn từ chối đưa X hoặc Grok vào mục ‘Must Have’, trong khi X là ứng dụng tin tức số 1 thế giới và Grok đứng thứ 5 trong tất cả các ứng dụng? Các bạn đang chơi trò chính trị sao?”, Musk bức xúc viết.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Apple đã hợp tác sâu rộng với OpenAI từ giữa năm 2024, tích hợp ChatGPT vào Siri và nhiều tính năng AI khác trên hệ sinh thái của mình. Điều này mang lại cho ChatGPT lợi thế không nhỏ, không chỉ vì có sẵn trong thiết bị Apple mà còn nhờ các vị trí quảng bá trên App Store. Giới phân tích cho rằng, ngoài thuật toán xếp hạng tải xuống, chính các đề xuất nổi bật trên trang chủ là yếu tố giúp ChatGPT chiếm ưu thế.

Elon Musk sắp kiện Apple: Chuyện gì đang xảy ra?- Ảnh 1.

Mâu thuẫn giữa Elon Musk và OpenAI vốn đã kéo dài nhiều năm. Từng là đồng sáng lập, Musk rời khỏi OpenAI và sau đó khởi kiện công ty này vì chuyển từ mô hình phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận. Hiện xAI, công ty AI do Musk sáng lập, là đối thủ trực tiếp và cạnh tranh gay gắt nhất với OpenAI.

Bối cảnh pháp lý càng khiến câu chuyện thêm phức tạp. Trong thời gian gần đây, Apple liên tục bị các cơ quan quản lý ở Mỹ và châu Âu giám sát về hành vi lạm dụng quyền lực trên App Store. Tháng 4/2025, một thẩm phán Mỹ cáo buộc Apple vi phạm lệnh tòa liên quan vụ kiện với Epic Games. Cùng thời điểm, Liên minh châu Âu cũng đã phạt Apple 500 triệu euro vì cản trở các nhà phát triển điều hướng người dùng sang phương thức thanh toán rẻ hơn bên ngoài App Store.

Các chuyên gia pháp lý nhận định nếu Musk thực sự khởi kiện, vụ việc có thể trở thành một trong những trận chiến pháp lý lớn nhất giữa hai “gã khổng lồ” công nghệ. Một số ý kiến cho rằng thứ tự xếp hạng trên App Store chủ yếu dựa vào thuật toán tải xuống và tương tác của người dùng, tuy nhiên việc Apple dành các vị trí nổi bật cho ứng dụng đối tác chiến lược như OpenAI có thể tạo lợi thế không công bằng.

Hiện cả Apple, OpenAI đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước lời đe dọa kiện tụng của Musk. Dù kết quả thế nào, giới công nghệ vẫn đang theo dõi sát sao, bởi đây có thể là bước ngoặt định hình cách các “chợ ứng dụng” vận hành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo: CNBC﻿

Bên trong ‘giáo phái’ Tesla: Một ngày đột nhập câu lạc bộ tín đồ của Elon Musk

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
apple, Elon Musk

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng là khách hàng trung thành, mua 700.000 thùng dầu Nga/ngày, đế chế 214 tỷ USD của tỷ phú giàu nhất châu Á nay cũng 'tháo chạy' khỏi nguồn cung từ Moscow

Từng là khách hàng trung thành, mua 700.000 thùng dầu Nga/ngày, đế chế 214 tỷ USD của tỷ phú giàu nhất châu Á nay cũng 'tháo chạy' khỏi nguồn cung từ Moscow Nổi bật

Hai tài sản ‘nóng bỏng tay’ liên tục lập đỉnh, nhưng ‘ngôi vương’ đến nay chỉ có 1, là lựa chọn đầu tư an toàn hàng đầu thế giới

Hai tài sản ‘nóng bỏng tay’ liên tục lập đỉnh, nhưng ‘ngôi vương’ đến nay chỉ có 1, là lựa chọn đầu tư an toàn hàng đầu thế giới Nổi bật

Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

Một loạt máy bay hóa cầu lửa giữa sân bay ở Montana - Mỹ

13:33 , 12/08/2025
Bùng nổ tỉ phú mới nhờ AI

Bùng nổ tỉ phú mới nhờ AI

13:14 , 12/08/2025
Giấc mơ hydro sạch của nước Mỹ vỡ tan: Hơn 1 thập kỷ đầu tư chưa ra kết quả, loạt công ty 'bỏ gánh giữa đường'

Giấc mơ hydro sạch của nước Mỹ vỡ tan: Hơn 1 thập kỷ đầu tư chưa ra kết quả, loạt công ty 'bỏ gánh giữa đường'

12:07 , 12/08/2025
Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc

Không phải kiến, đây là biển người chen chúc nhau chỉ để chứng kiến cảnh tượng “nghẹt thở” tại Trung Quốc

10:32 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên