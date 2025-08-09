Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Apple vừa "trúng mánh" lớn: Ông Trump miễn 100% thuế nhập khẩu chip, đánh đổi bằng 100 tỷ USD đầu tư thêm tại Mỹ

09-08-2025 - 19:00 PM | Kinh tế số

Nước đi vô cùng tốn kém nhưng cũng được coi là điều đúng đắn nhất với Apple ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố mức thuế 100% đối với chip nhập khẩu. Tuy nhiên, một số công ty được miễn áp dụng, trong đó có Apple, nhờ cam kết đầu tư lớn vào sản xuất trong nước. Đứng cạnh ông Trump tại Nhà Trắng, CEO Tim Cook xác nhận Apple sẽ chi thêm 100 tỷ USD cho chương trình sản xuất nội địa, nâng tổng kế hoạch đầu tư tại Mỹ lên 600 tỷ USD.

Theo thông báo, những doanh nghiệp công bố kế hoạch đầu tư vào sản xuất tại Mỹ sẽ không bị áp thuế nhập khẩu chip. Các nhà sản xuất chip có cơ sở sản xuất lớn tại Mỹ, như TSMC, Samsung Electronics và SK Hynix, cũng nằm trong diện miễn trừ. Riêng Apple sẽ hợp tác với nhà máy của Samsung tại Austin (Texas) để sản xuất loại chip mới, tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng cho các thiết bị của hãng, đồng thời mua một phần chip từ các nhà máy của Samsung tại Texas.

Khoản đầu tư bổ sung của Apple sẽ bao gồm xây dựng nhà máy sản xuất kính tại Kentucky do Corning vận hành để phục vụ các mẫu iPhone tương lai. Corning là đối tác cung cấp kính cho iPhone từ thế hệ đầu tiên năm 2007. Apple cũng dự kiến đầu tư vào nhà máy lắp ráp máy chủ tại Houston, trung tâm đào tạo nhà cung cấp ở Michigan và mở rộng cơ sở cho các đối tác sản xuất khác ở Mỹ.

Dù vậy, kế hoạch này chưa bao gồm việc lắp ráp iPhone tại Mỹ - mục tiêu mà ông Trump nhiều lần nhắc tới. Hiện phần lớn iPhone bán tại Mỹ được lắp ráp ở Ấn Độ, quốc gia vừa bị Mỹ tăng thuế nhập khẩu từ 25% lên 50%. Việc chuyển sản xuất iPhone về Mỹ sẽ cần nhiều năm để xây dựng nhà máy, đào tạo nhân công và thiết lập chuỗi cung ứng đủ đáp ứng sản lượng cũng như tiêu chuẩn chất lượng của Apple.

