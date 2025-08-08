Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị

08-08-2025 - 16:53 PM | Kinh tế số

Người dùng iPhone có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng nếu không làm điều này.

Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Techradar, Apple vừa tung ra bản cập nhật iOS 18.6 với bản vá bảo mật giúp người dùng bảo vệ thiết bị của mình khỏi các cuộc tấn công của tin tặc.

Trong ghi chú phát hành Apple cho biết, bản cập nhật lần này khắc phục 24 lỗ hổng bảo mật, trong đó nghiêm trọng nhất là lỗ hổng zero-day nằm trong WebKit, nền tảng cốt lõi của trình duyệt Safari.

Lỗ hổng này mang mã định danh CVE-2025-6558 trên hệ thống CVE, do Clément Lecigne và Vlad Stolyarov, thuộc nhóm phân tích mối đe dọa của Google, phát hiện và công bố ngày 15/7.

Google cho biết lỗ hổng này đã bị tin tặc lợi dụng để tấn công người dùng trước khi Apple kịp phát hiện và khắc phục. Nếu chưa cập nhật bản vá, thiết bị sẽ dễ dàng bị tin tặc xâm nhập và chiếm quyền điều khiển.

“Cập nhật phần mềm” > “Cập nhật ngay” để cập nhật phiên bản vá lỗi này.

Mặc dù iPhone nổi tiếng với khả năng bảo mật mạnh mẽ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn miễn nhiễm trước các cuộc tấn công mạng và bản cập nhật mới đây đã chứng minh điều này.

Chính sự phổ biến của iPhone khiến nó trở thành mục tiêu hàng đầu của tin tặc. Do đó, việc bảo vệ an toàn cho thiết bị không chỉ cần thiết mà còn phải được ưu tiên hàng đầu.

(Nguồn: Techradar)

Bích Hường

