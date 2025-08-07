AI có thể khiến 50% người làm công việc này thất nghiệp trong 5 năm tới

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo The Guardian, trong hơn hai năm trở lại đây, số lượng công việc dành cho sinh viên mới tốt nghiệp tại Anh đã giảm tới gần một phần ba.

Trước đây, những công việc văn phòng cấp thấp như nhập liệu, điền biểu mẫu thường là những công việc bước đệm giúp sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm và làm quen với môi trường công sở. Tuy nhiên, hiện nay, phần lớn các tác vụ này đã được AI xử lý tự động.

Ông Ed Steer, Giám đốc điều hành Sphere Digital Recruitment, cho biết số lượng sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng tại công ty ông đã giảm mạnh, từ 400 người vào năm 2021 xuống chỉ còn 75 người trong năm nay do tác động của AI.

Auria Heanley, đồng sáng lập công ty tuyển dụng Oriel Partners, cho biết trong năm nay, số lượng vị trí tuyển dụng dành cho nhân sự đầu vào tại công ty đã giảm gần một phần ba so với trước. Bà cho rằng, chính sự kết hợp giữa AI và tình hình kinh tế bất ổn đang khiến sinh viên mới tốt nghiệp gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tìm kiếm cơ hội việc làm

Thực tế này cũng được phản ánh tại nhiều công ty tuyển dụng khác. Felix Mitchell, đồng CEO của công ty tuyển dụng Instant Impact, nhận định rằng các vị trí đầu vào trong các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) cũng đang sụt giảm đáng kể, do nhiều công việc kỹ thuật đã được tự động hóa bởi các công cụ AI.

Đáng lo ngại hơn, Dario Amodei, giám đốc AI tại Anthropic, cảnh báo rằng AI có thể thay thế tới một nửa nhân viên văn phòng cấp thấp trong vòng 5 năm tới .

Trí tuệ nhân tạo đang định hình lại thị trường việc làm

Trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng trong doanh nghiệp, nhiều nhà tuyển dụng hiện đặt ra yêu cầu về kỹ năng sử dụng AI như một kỹ năng bắt buộc mà bất kỳ ứng viên nào cũng phải có.

Ông David Bell, đại diện công ty tuyển dụng Odgers, cho biết nhiều công ty luật hiện nay mong muốn sinh viên mới tốt nghiệp không chỉ biết về AI, mà còn phải hiểu cách vận dụng nó vào công việc.

“Trong các buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng thường hỏi ứng viên về mức độ hiểu biết và khả năng sử dụng các công cụ như ChatGPT. Với những người chưa từng tiếp xúc, cơ hội được nhận việc gần như là rất thấp”, ông nói.

Cùng quan điểm, ông James Milligan, Giám đốc toàn cầu mảng STEM tại tập đoàn tuyển dụng đa quốc gia Hays, cho rằng: “Sinh viên nếu không có thêm kỹ năng về AI sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau”.

Dưới góc nhìn khác, nhiều chuyên gia cho rằng AI không chỉ lấy đi việc làm, mà còn tạo ra nhiều công việc mới. Ông Chris Morrow, CEO của công ty tuyển dụng Digitalent, cho biết chỉ trong một năm, đã xuất hiện hàng loạt công việc mới như chuyên gia đạo đức AI, kỹ sư lời nhắc, những vị trí chưa từng tồn tại trước đó.

Dù AI mang đến nhiều thách thức, nhưng nó cũng mở ra những cơ hội mới cho những ai biết thích nghi. Trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, việc chủ động trang bị kỹ năng số, đặc biệt là khả năng ứng dụng AI, không còn là lợi thế mà đã trở thành điều kiện tối thiểu để người lao động, nhất là sinh viên mới tốt nghiệp có thể tồn tại và phát triển.

(Nguồn: The Guardian)




