Cục CSGT cảnh báo: Nhận yêu cầu này, người dân tuyệt đối không được làm theo

07-08-2025 - 15:38 PM | Kinh tế số

Người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được yêu cầu nộp phạt nguội thông qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Cục CSGT cảnh báo: Nhận yêu cầu này, người dân tuyệt đối không được làm theo- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT), thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản của người dân.

Cụ thể, các đối tượng giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc tạo lập các trang web giả mạo thông báo phạt nguội, với giao diện được thiết kế giống thật nhằm đánh lừa người dân.

Sau đó, chúng gửi đường link và yêu cầu người dân truy cập, đăng nhập vào hệ thống,...Ngay khi người dân thực hiện theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát điện thoại từ xa và nhanh chóng rút toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cục CSGT cảnh báo: Nhận yêu cầu này, người dân tuyệt đối không được làm theo- Ảnh 2.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn lừa đảo vô cùng tinh vi. (Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông)

Trước thực trạng trên, Cục CSGT khẳng định không thực hiện việc thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua điện thoại hay tin nhắn. Tất cả trường hợp gọi điện hoặc nhắn tin thông báo lỗi vi phạm giao thông đều là giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo và người dân tuyệt đối không được làm theo.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, để kiểm tra thông tin vi phạm được phát hiện qua hệ thống giám sát và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, người dân có thể truy cập Trang thông tin điện tử chính thức của đơn vị tại địa chỉ: https://csgt.bocongan.gov.vn/ .

Khi có thông báo vi phạm (phạt nguội) gửi đến chủ phương tiện hoặc nắm bắt thông tin vi phạm qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang/cổng thông tin điện tử của Công an các tỉnh hoặc Phòng CSGT các địa phương, chủ xe trực tiếp tới các địa chỉ trong thông báo để làm việc với lực lượng CSGT.

Ngoài ra, người dân có thể có thể liên hệ đến số điện thoại 0931118080 để cung cấp thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông. Mọi phản ánh sẽ được lực lượng CSGT tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

(Nguồn: Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an)

