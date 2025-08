Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền cho kẻ gian dù đã từng bị lừa

Người dân cần cẩn trọng với các website giả mạo cơ quan Nhà nước (Nguồn: Công an Hà Tĩnh)

Thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt tài khoản facebook có tên gọi dễ gây nhầm lẫn với các Cơ quan Nhà nước như: “Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước truy thu và hoàn trả liên ngân hàng”; Bộ Tài chính VN - Tiếp nhận hồ sơ thu hồi vốn treo”; “Cổng tiếp nhận thông tin liên kết với Bộ Tài chính”; “Tiếp nhận xử lý lừa đảo mạng - Đảm bảo an toàn không gian mạng”;…

Các tài khoản này thường sử dụng ảnh đại diện là Quốc huy, Quốc kỳ hoặc logo của các bộ, ngành, kèm theo nội dung quảng cáo “giúp lấy lại tiền bị lừa”, “xử lý hoàn tiền do bị lừa đảo qua mạng”, “trợ giúp nạn nhân tài chính”,...

Hàng loạt trang facebook mạo danh cơ quan chức năng được tạo lập nhằm tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an Hà Tĩnh, sau khi thấy bài đăng của người dùng mạng xã hội chia sẻ việc bị lừa đảo, các đối tượng lập tức tiếp cận và giả danh cán bộ cơ quan chức năng như Bộ Tài chính, Thanh tra Bộ Công an hoặc thành viên tổ công tác “thu hồi tiền lừa đảo”.

Chúng tự nhận có thể hỗ trợ làm hồ sơ, xác minh thông tin và phối hợp với ngân hàng để giúp nạn nhân nhanh chóng lấy lại tiền.

Bằng lời lẽ thuyết phục, chúng từng bước dẫn dắt nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, CCCD, mã OTP hoặc Smart OTP. Tiếp đó, yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền gọi là “phí xác minh”, “lệ phí hồ sơ” hay “phí hoàn tiền”.

Nhiều nạn nhân vì thiếu cảnh giác đã tiếp tục chuyển tiền mà không kiểm chứng. Khi phát hiện ra sự thật, không những không đòi được tiền đã mất, họ tiếp tục trở thành nạn nhân trong một vòng xoáy lừa đảo khác.

Nhờ đề cao cảnh giác, Anh N.V.H. (phường Trần Phú) đã nhận ra dấu hiệu lừa đảo: "Tôi từng thấy một số tài khoản gửi link “hỗ trợ hoàn tiền lừa đảo” với giao diện giống trang nhà nước. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy tên miền lạ, thiết kế sơ sài nên nghi ngờ. Tôi không truy cập và báo ngay cho người quen để tránh bị lừa".

Dưới các bài đăng của những trang Facebook giả mạo, các đối tượng thường xuyên để lại hàng loạt bình luận có tính chất "dẫn dụ" nhằm tạo lòng tin với người dùng mạng xã hội.

Thượng úy Lê Văn Tú - cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) - cho biết, đây là một biến tướng tinh vi của tội phạm sử dụng công nghệ cao.Trước đây, các đối tượng thường giả danh nhân viên ngân hàng, nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc tổng đài viên để đánh cắp thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, hiện nay, chúng chuyển sang mạo danh lực lượng chức năng nhằm tạo lòng tin tuyệt đối. Từ đó, tiếp tục khai thác tâm lý nạn nhân và chiếm đoạt tài sản, đặc biệt nhắm vào những người từng bị lừa đảo trước đó.Không chỉ vậy, nhiều đối tượng đã sử dụng các tên miền giả, gần giống với tên các cơ quan quản lý nhà nước như: bocongan-gov[.]vn, congan-hotrotructuyen[.]com, bo-taichinh-xulyhoantien[.]vn…

Mục đích là tạo ra giao diện giả mạo, đánh lừa thị giác người dùng. Khi truy cập vào các trang web này, nạn nhân sẽ được yêu cầu điền biểu mẫu chứa thông tin tài chính cá nhân hoặc tải về ứng dụng lạ. Chỉ sau vài thao tác, quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có thể đã rơi vào tay kẻ xấu.

Trước tình trạng trên, Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không truy cập các website không rõ nguồn gốc, kể cả khi thấy có tên miền gần giống với trang chính thức của Cơ quan Nhà nước.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP, CCCD cho bất kỳ cá nhân hay đường dẫn nào qua mạng, dù họ tự xưng là cán bộ công an hay nhân viên tài chính.

- Người dân không nên chuyển bất kỳ khoản tiền nào với danh nghĩa “phí làm thủ tục” hay “lệ phí hoàn tiền” khi nhận được lời hứa giúp lấy lại tiền từ người lạ trên mạng xã hội.

- Khi phát hiện trang facebook hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo Cơ quan Nhà nước để lừa đảo, người dân cần báo ngay cho Công an nơi gần nhất.

- Người dân cần lưu giữ đầy đủ các bằng chứng liên quan như ảnh chụp website, nội dung tin nhắn, cuộc gọi, thông tin chuyển tiền,…

“Bên cạnh việc trình báo Cơ quan chức năng, người dân cũng nên kiểm tra, xác minh thông tin chính thống qua các kênh liên lạc chính thức của Bộ Công an, Bộ Tài chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Để được tư vấn về pháp luật, nên liên hệ trực tiếp các văn phòng luật sư hoặc tổ chức được cấp phép hoạt động. Tuyệt đối không tìm đến các cá nhân “tự xưng” là luật sư hay chuyên viên pháp lý hoạt động chỉ qua mạng xã hội”, Thượng tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) nhấn mạnh.

Tội phạm công nghệ cao sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trong việc giả mạo cơ quan chức năng để đánh vào lòng tin của người dân. Chỉ một chút chủ quan, người từng là nạn nhân có thể tiếp tục sập bẫy và mất thêm số tiền không nhỏ.

Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa, nâng cao cảnh giác và luôn xác minh thông tin trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào trên mạng là điều vô cùng cần thiết.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh)