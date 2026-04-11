Theo Phạm Trang | 11-04-2026 - 09:28 AM | Sống

Artemis II hạ cánh thành công ngoài khơi California, hoàn thành sứ mệnh

Tàu vũ trụ Orion của sứ mệnh Artemis II đã hạ cánh thành công xuống Thái Bình Dương, khép lại chuyến bay có người lái đầu tiên quanh Mặt trăng kể từ thời kỳ Apollo.

Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), khoang tàu đã đáp xuống biển ngoài khơi thành phố San Diego vào khoảng 7h sáng nay 11/4 (giờ Việt Nam) sau khi lao qua khí quyển Trái đất, và toàn bộ phi hành đoàn được xác nhận an toàn.

Cụ thể, tàu vũ trụ Orion đã bung dù, hạ cánh xuống vùng biển ngoài khơi miền Nam California, khép lại hành trình gần 10 ngày trong không gian đánh dấu chuyến bay có người lái đầu tiên đưa con người tới khu vực lân cận Mặt trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Sau khi hoàn thành sứ mệnh bay vòng quanh Mặt Trăng và trở về an toàn, tàu Orion thuộc chương trình Artemis II đã được thu hồi ngoài khơi, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tham vọng đưa con người quay lại vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Phát biểu từ tàu thu hồi USS John P. Murtha, Giám đốc NASA Jared Isaacman cho biết đây là thời điểm đáng để ăn mừng sau một “nhiệm vụ hoàn hảo”.

“Đây không chỉ là thành tựu của NASA, mà còn là thành tựu của toàn nhân loại. Một sứ mệnh lịch sử khi chúng ta bay tới Mặt Trăng và quay trở lại,” ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu NASA cũng dành nhiều lời khen cho phi hành đoàn, gọi họ là “những phi hành gia chuyên nghiệp tuyệt đối, giao tiếp xuất sắc và gần như là những thi sĩ”, đồng thời là “đại sứ của nhân loại hướng tới các vì sao”.

Ảnh: NASA

Theo ông Isaacman, thành công của Artemis II cho thấy Mỹ đã “trở lại cuộc chơi” trong việc đưa con người lên Mặt Trăng và đảm bảo họ trở về an toàn.

“Đây mới chỉ là khởi đầu. Chúng ta sẽ tăng tần suất các sứ mệnh, tiếp tục gửi phi hành đoàn lên Mặt Trăng cho đến khi đặt chân trở lại vào năm 2028 và bắt đầu xây dựng căn cứ tại đó,” ông nói thêm.

Bên cạnh đó, NASA cũng đang gấp rút chuẩn bị cho Artemis III, dự kiến phóng vào năm 2027. Đây được xem là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ thời Apollo.

Với việc Artemis II khép lại thành công, hành trình chinh phục không gian của nhân loại đang bước sang một chương mới, nơi việc quay lại Mặt Trăng không còn là giấc mơ xa vời mà đã trở thành kế hoạch rõ ràng, có lộ trình cụ thể.

Nguồn: CNN

