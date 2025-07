A&T Saigon Riverside chính thức khởi công xây dựng

Được biết, A&T Saigon Riverside không chỉ sở hữu vị trí ngay mặt tiền đường bên sông Sài Gòn, mà còn được thiết kế theo cảm hứng từ các khu resort quốc tế với tổ hợp gồm hai tòa tháp, cao 40 tầng với gần 1.000 căn hộ. Được định vị là một khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp bên sông (resort-style living), A&T Saigon Riverside được thiết kế xây dựng thành một "compound" khép kín với chuỗi tiện ích sang trọng như: hồ bơi tràn bờ mang phong cách nghỉ dưỡng, vườn dạo bộ ven sông, lounge thư giãn, khu gym – spa chuyên biệt, khu vui chơi trẻ em và hệ thống nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng tiện lợi... Chủ đầu tư cho biết, theo kế hoạch các căn hộ sẽ được bàn giao máy lạnh âm trần, ban công kính tràn viền, hệ thống lọc nước uống, thiết bị vệ sinh của những thương hiệu danh tiếng như Duravit hay Kohler…

Chia sẻ tại buổi lễ, Nguyễn Văn Trường - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị A&T Thuận An khẳng định: "Chúng tôi tin rằng mỗi cư dân thành thị đều xứng đáng được tận hưởng một chuẩn sống cao hơn – nơi họ có thể trở về, thư giãn và tái tạo năng lượng mỗi ngày. A&T Saigon Riverside chính là hiện thực hóa của niềm tin ấy – nơi hội tụ giữa chất sống nghỉ dưỡng và tiện ích đô thị hiện đại."

Có thể nói, A&T Saigon Riverside là dự án có vị trí tốt khi tọa lạc ngay sát bờ sông Sài Gòn đang được triển khai tại khu vực Đông Bắc TPHCM. Không chỉ mang lại không gian sống đậm chất nghỉ dưỡng ven sông, dự án còn rất nhiều lợi thế đến từ hạ tầng xung quanh khi nằm trên trục đường ven sông Sài Gòn - một trục giao thông mới đầy tiềm năng song song với Quốc lộ 13.

A&T Saigon Riverside đã chính thức khởi công bởi chủ đầu tư A&T Group, Đơn vị thiết kế Cubic, Đơn vị triển khai dự án DXMD Vietnam, Ngân hàng tài trợ Vietcombank, Nhà thầu thi công với sự chứng kiến của hơn hàng trăm khách mời và đối tác chiến lược

Với vị trí chiến lược này, A&T Saigon Riverside sẽ được thừa hưởng tối đa lợi thế hạ tầng liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển đến các khu vực. Đặc biệt, trong bối cảnh hậu sáp nhập, TP.HCM đang phối hợp triển khai nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 và Bình Phước 1 để đồng bộ chuẩn giao thông thủy (tối thiểu 7m). Đây sẽ là tiền đề quan trọng để phát triển hệ thống cảng thủy nội địa, mở ra một kênh vận tải và giao thương mới, đồng thời gia tăng đáng kể giá trị cho toàn bộ khu vực ven sông. Lúc này, A&T Saigon Riverside sẽ được hưởng lợi kép khi giao thông đường bộ lẫn đường thủy đều được nâng cấp mạnh mẽ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện đơn vị tài trợ vốn Vietcombank cũng cho biết thêm: "Chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với Chủ đầu tư để cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các gói vay mua nhà với lãi suất hấp dẫn và thủ tục vay nhanh chóng. Thông qua hợp tác này, Vietcombank sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng của A&T Saigon Riverside, từ tư vấn lựa chọn gói vay phù hợp đến hỗ trợ các thủ tục hành chính."

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng Giám đốc CTCP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC), đơn vị tư vấn thiết kế dự án – chia sẻ: "Ngay từ những ngày đầu, chúng tôi cùng A&T Group đã xác định rõ mục tiêu tạo nên một dự án không chỉ đẹp về hình thức mà còn mang bản sắc riêng và giá trị sống đích thực cho cư dân. Lấy cảm hứng từ những khu resort ven sông quốc tế, A&T Saigon Riverside được định hướng thiết kế như một không gian nghỉ dưỡng đúng nghĩa giữa lòng thành phố – nơi con người có thể kết nối với thiên nhiên, thư giãn và tận hưởng từng khoảnh khắc sống. Chúng tôi tự hào đồng hành cùng A&T Group trong hành trình kiến tạo chuẩn sống mới, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị ven sông Sài Gòn."

Với năng lực tài chính vững mạnh từ chủ đầu tư, hệ thống đối tác đồng hành uy tín và định hướng phát triển bài bản, A&T Saigon Riverside được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng nổi bật trong thị trường bất động sản TP.HCM khi hội tụ cả hai lợi ích lớn: một là chuẩn sống nghỉ dưỡng hiếm có bên sông, hai là giá trị hạ tầng gia tăng bền vững theo thời gian.