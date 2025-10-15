Audi A7 từng đổi được 76 cây vàng nay bán lại chưa được 4 cây, rẻ ngang Vios 'đập hộp' sau 12 năm lăn bánh

Một chiếc Audi A7 đời 2013 đang được rao bán trên thị trường xe cũ. Người bán thổ lộ rằng "ngày xưa mua tận nhiều tỷ giờ em bán hơn 500 triệu". Theo tìm hiểu, mức giá chính xác là khoảng 560 triệu đồng. Con số trên nếu quy ra giá vàng thời điểm này chỉ khoảng 3,8 cây vàng (giá vàng tại thời điểm viết bài là 145 triệu đồng/lượng).

Về chiếc Audi A7, tại thời điểm mua mới vào năm 2013, giá bán chính hãng được đưa ra là khoảng 3,5 tỷ đồng, tương đương 76 cây vàng ở thời điểm đó, chưa tính chi phí ra biển. Tuy nhiên tới nay khi giá vàng tăng đồng thời tuổi đời xe đã sâu khiến giá xe chỉ tương đương gần 4 cây vàng.

Ngoại thất chiếc Audi A7 2013 rao bán ở trong tình trạng khá. Sau 12 năm xuất xưởng, lớp sơn bóng bẩy, các chi tiết chóa đèn chưa ố mờ hay xuống cấp. Chủ nhân vẫn sử dụng bộ mâm 7 chấu, 18 inch nguyên bản. Nhờ thiết kế Sportback nên Audi A7 mang dáng vẻ thể thao, trẻ trung dù đã hơn một thập kỷ trôi qua. Chiếc xe rao bán còn được trang bị tùy chọn đèn chiếu sáng LED thay cho loại Bi-xenon tiêu chuẩn, nhờ đó khả năng chiếu sáng cũng tốt hơn.

Bên trong nội thất, da ghế đã cho thấy sự xuống cấp sau gần 100.000 km lăn bánh khi không còn giữ được độ căng. Tuy nhiên, điểm cộng đó là không xuất hiện những vết sờn, rách ở khu vực hàng trước và vô lăng. Hàng ghế sau không được người bán đăng tải.

Về tiện nghi, Audi A7 có màn hình trung tâm kích thước 6,5 inch có thể ẩn vào trong táp-lô, cùng đầu đọc CD 6 đĩa, MP3, FM và AM kết hợp cùng hệ thống loa Bose. Bệ trung tâm được tích hợp các nút điều khiển đa chức năng như phanh điện tử, khởi động xe, hệ thống giải trí, đóng/mở cánh gió phía sau đuôi…

Về động cơ, Audi A7 Sportback rao bán sử dụng máy xăng 3.0L siêu nạp, sản sinh công suất 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 440 Nm, kết hợp cùng hộp số 7 cấp S-tronic và hệ dẫn động 4 bánh quattro. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,6 giây.