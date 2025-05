Australia áp dụng mô hình lương mới để tăng cường lực lượng tác chiến trên không gian mạng

Ngày 27/5, Bộ Quốc phòng Australia thông báo, nước này đang triển khai một cơ chế trả lương mới dựa trên kỹ năng, nhằm xây dựng một lực lượng tác chiến trên không gian mạng mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của môi trường an ninh mạng hiện đại.

Mô hình lương mới được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm của các nhân sự trong lĩnh vực then chốt này.

Bộ Quốc phòng Australia nhận định, không gian mạng là một môi trường tác chiến đặc thù, mang tính kỹ thuật cao và đầy thách thức. Trước nhu cầu ngày càng tăng về lực lượng tác chiến mạng, cơ quan này nhấn mạnh sự cần thiết của một phương thức tuyển dụng mới, toàn diện, linh hoạt và chuyên biệt hơn nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Khung lương mới cho phép các chuyên gia và sĩ quan trong lĩnh vực tác chiến mạng được hưởng chế độ đãi ngộ tương xứng với trình độ và kỹ năng chuyên môn. Mô hình này được thiết kế nhằm giải quyết tốt hơn tình trạng thiếu hụt nhân sự, đồng thời thúc đẩy sự phát triển chuyên sâu về năng lực, phù hợp với đặc điểm đặc thù của không gian mạng.

Năm ngoái, Australia đã thành lập Mạng lưới An ninh mạng quốc gia, do một Ủy ban Đánh giá sự cố an ninh mạng, một cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ điều hành, tiến hành các cuộc điều tra, đánh giá các sự cố an ninh mạng, đồng thời tham mưu cho Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong bảo vệ người dân và các cơ quan, tổ chức tại Australia trước tình trạng tội phạm mạng đang ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó, vào năm 2023, Australia tuyên bố kiểm tra tình trạng an ninh mạng của các doanh nghiệp nhỏ, tăng cường hỗ trợ thực thi các luật không gian mạng. Đây là những biện pháp bắt buộc theo chiến lược cải cách an ninh mạng được Chính phủ liên bang Australia công bố.

Các công ty viễn thông bị áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn về báo cáo an ninh mạng tương tự như các cơ sở trọng yếu, tuyển dụng nhân tài từ nhóm người nhập cư để xây dựng lực lượng nhân viên an ninh mạng và đặt ra những giới hạn trong chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ để khuyến khích người dân thông báo về các sự cố.

Cũng trong năm 2023, Australia đã xảy ra 2 sự cố rò rỉ dữ liệu ở các công ty khiến gần 50% trong tổng dân số 26 triệu người ở nước này bị đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Chỉ trong năm tài chính 2023 - 2024, các báo cáo về tội phạm mạng tại Australia đã đạt con số 94.000 vụ việc, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, cứ trung bình 6 phút thì có ít nhất một vụ tấn công mạng được ghi nhận tại Australia.