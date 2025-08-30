Automech góp mặt tại Triển lãm A80 kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh

Trong khuôn khổ Triển lãm "80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc" (A80) diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Đây là không gian quy tụ những doanh nghiệp tiêu biểu, đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng cống hiến và kiến tạo tương lai thịnh vượng của đất nước.

Trong số những cái tên nổi bật, Công ty cổ phần thiết bị và giải pháp cơ khí Automech - một doanh nghiệp thế hệ mới trong lĩnh vực thiết bị cơ khí - giải pháp tự động hóa, với những dấu ấn rõ nét chỉ sau 5 năm phát triển, đã gây ấn tượng mạnh khi được lựa chọn tham gia trưng bày. Dù thời gian phát triển chưa dài, nhưng dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, Automech đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình bằng những dự án mang tính bước ngoặt cho nền công nghiệp Việt Nam.

Vinh dự hiện diện trong Phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc

Triển lãm A80, sự kiện chính trị - văn hóa - kinh tế đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Với quy mô 250.000 m², triển lãm tái hiện hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời tôn vinh những doanh nghiệp tiên phong.

Trong đó, Phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc có diện tích 9.000 m², quy tụ khoảng 100 doanh nghiệp hàng đầu, đại diện cho tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng tự cường. Sự góp mặt của Automech tại phân khu này là minh chứng cho năng lực và vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong ngành cơ khí tự động hóa Việt Nam.

Tại gian hàng, Automech mang đến nhiều sản phẩm và mô hình công nghệ tiêu biểu, phản ánh năng lực nghiên cứu, chế tạo và triển khai thực tế của doanh nghiệp. Nổi bật trong số đó là trạm robot hàn CCB - giải pháp do chính đội ngũ kỹ sư Automech nghiên cứu và phát triển, khẳng định năng lực sáng tạo và làm chủ thiết kế, chế tạo thiết bị. Bên cạnh đó, khách tham quan có thể trải nghiệm mô hình dây chuyền dập tandem 800T - 1300T, mô phỏng chính dây chuyền mà Automech đã cung cấp cho nhà máy Vinfast.

Ngoài ra, khuôn dập và Jig kiểm - những sản phẩm được sản xuất trực tiếp tại nhà máy Automech, cũng được giới thiệu như minh chứng rõ ràng cho năng lực chế tạo trong nước. Điểm nhấn công nghệ tại triển lãm còn đến từ robot hình người (humanoid) và máy khắc laser thương hiệu Han’s Laser, cho thấy sự đa dạng trong danh mục giải pháp mà Automech cung cấp, từ cơ khí chính xác đến các ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thành tựu kinh tế: Những dự án mang tầm vóc quốc gia

Dù mới 5 năm phát triển nhưng, Automech đã ghi dấu ấn đậm nét thông qua việc tham gia hàng loạt dự án quy mô quốc gia, góp phần khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ.

Vinfast - biểu tượng khởi đầu ngành công nghiệp ô tô Việt Nam. Automech là tổng thầu cung cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất cho nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam, trong đó có dây chuyền dập Tandem 800T – 1300T, trạm hàn cản trước và sau xe ô tô, trạm hàn spot cùng nhiều hạng mục quan trọng khác. Đây không chỉ là dấu mốc lịch sử của ngành công nghiệp ô tô nội địa, mà còn là minh chứng cho năng lực của doanh nghiệp Việt trong việc thiết kế, triển khai và vận hành những dây chuyền sản xuất phức tạp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Song song với đó, Automech cũng tham gia cung cấp thiết bị gia công chính xác cho nhà máy sản xuất pin VinES, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị công nghiệp hỗ trợ trong hệ sinh thái sản xuất ô tô và năng lượng sạch tại Việt Nam.

Hòa Phát - tiên phong trong ngành công nghiệp nặng. Automech đã cung cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất cho nhà máy sản xuất vỏ container đầu tiên tại Việt Nam, cũng như dây chuyền sản xuất vỏ tủ đông, tủ mát. Các hạng mục này không chỉ đáp ứng nhu cầu nội địa mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu, đưa sản phẩm cơ khí "Made in Vietnam" vươn ra thị trường quốc tế.

Kim Long Motor Huế - dự án chiến lược của ngành công nghiệp ô tô miền Trung. Automech là tổng thầu thiết kế giải pháp và cung cấp thiết bị cho nhà máy sản xuất ô tô Kim Long Motor tại Thừa Thiên Huế: Trạm robot cắt tia nước, trạm robot chấn tự động, máy cắt laser kết hợp bộ cấp phôi, trạm robot hàn khung xe, máy chấn CNC,.... Dự án này khẳng định vai trò của Automech trong việc lan tỏa làn sóng công nghiệp hóa ra các địa phương, góp phần cân bằng phát triển vùng miền.

Không chỉ phục vụ thị trường trong nước, Automech còn được nhiều doanh nghiệp FDI lựa chọn làm đối tác cung ứng thiết bị và giải pháp sản xuất, nhờ năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, Automech khẳng định mình không chỉ là một nhà cung cấp thiết bị cơ khí, mà là đối tác chiến lược, đồng hành cùng các tập đoàn lớn trong việc kiến tạo những công trình mang tầm vóc quốc gia.

Trách nhiệm xã hội: Doanh nghiệp trẻ, tầm nhìn bền vững

Song hành cùng thành tựu kinh tế, Automech cũng chú trọng khía cạnh xã hội và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp là thành viên tích cực của nhiều hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh (HASI), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI). Thông qua các diễn đàn này, Automech không chỉ kết nối, hợp tác mà còn đóng góp tiếng nói trong việc xây dựng chính sách, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ - lĩnh vực được coi là "xương sống" cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Automech cũng đặc biệt chú trọng tới các hoạt động thiện nguyện. Điển hình, ngày 4/12/2024, Công đoàn Automech cùng các cấp lãnh đạo và nhà hảo tâm đã trực tiếp đến thăm và trao tặng quà cho bà con tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui, sự sẻ chia với đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn, mà còn khẳng định tinh thần "lá lành đùm lá rách" – nét đẹp truyền thống mà Automech gìn giữ.

Về trách nhiệm doanh nghiệp, Automech luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế, đảm bảo minh bạch tài chính, đồng thời duy trì công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền lợi và phúc lợi cho người lao động. Chính sự quan tâm tới con người – cả trong và ngoài doanh nghiệp – đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Automech.

Hướng tới tương lai: Khát vọng vươn xa

Sự hiện diện tại Triển lãm A80 là bước ngoặt để Automech khẳng định khát vọng đóng góp nhiều hơn cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với nền tảng kinh nghiệm từ các dự án lớn, cùng đội ngũ kỹ sư trẻ năng động, sáng tạo, Automech đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp cơ khí tự động hóa hàng đầu Việt Nam và từng bước vươn ra khu vực, quốc tế.

Trong tương lai, Automech sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, phát triển các giải pháp sản xuất thông minh, robot công nghiệp và công nghệ tự động hóa. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thiết bị, Automech mong muốn góp phần vào sự chuyển đổi toàn diện của nền sản xuất Việt Nam, hướng tới một nền công nghiệp xanh, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Việc góp mặt tại Phân khu Khởi nghiệp Kiến quốc trong Triển lãm A80 là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc của Automech. Từ những dự án tầm vóc quốc gia đến các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa, Automech đã dần khẳng định vị thế của mình trong ngành cơ khí Việt Nam. Với khát vọng vươn xa, doanh nghiệp hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo dựng những dấu ấn mới, đóng góp vào hành trình xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, văn minh và hiện đại.

Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automech

Trụ sở chính: số 285 đường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: Số 20 Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chi nhánh TP HCM: số 84, đường 10, khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Đường dây nóng: 0987 899 347

Trang web: automech.vn

Fanpage: Automech Life

Youtube: https://www.youtube.com/@Automech_mechanical