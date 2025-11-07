Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chiều 7-11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chiều 7-11, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 5 (khóa X). Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029; Tờ trình của Ban Thường trực về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Căn cứ Điều lệ MTTQ Việt Nam, quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự; với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, Hội nghị tập trung thảo luận và đã hoàn thành chương trình đề ra.

Hội nghị nhất trí, thống nhất với Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc hiệp thương nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng ý giới thiệu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bà Bùi Thị Minh Hoài được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay ông Đỗ Văn Chiến trước đó đã được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh ngày 12-1-1965, quê quán: Ninh Bình. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Từ tháng 8-1988 đến 2-1996, bà Bùi Thị Minh Hoài là cán bộ Thanh tra thành phố Nam Định.

1-1997 - 10-1998: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Thanh tra viên cấp II, Thanh tra tỉnh Hà Nam.

10-1998 - 12-2000: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

12-2000 - 4-2004: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam.

5-2004 - 2-2006: Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; tháng 2-2006 - 8-2008 làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Hà Nam; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X (4-2006).

9-2008 - 3-2009: Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3-2009 - 3-2011: Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

3-2011 - 4-2018: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.

5-2018 - 1-2021: Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

2-2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương. Tại Hội nghị lần thứ nhất, được bầu vào Ban Bí thư.

4-2021: Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

6-2021: Đại biểu Quốc hội khóa XV.

5-2024: Tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII của Đảng, bà Bùi Thị Minh Hoài được bầu vào Bộ Chính trị.

7-2024: Được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 3-11-2025, bà Bùi Thị Minh Hoài được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Theo Văn Duẩn - Đồ họa: Vệ Loan

Người lao động

