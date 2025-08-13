Ba cách thương hiệu khai thác TikTok Shop để cải thiện hiệu quả bán hàng

YOLOSPORT: Tạo hệ sinh thái nội dung hướng dẫn - tăng GMV gấp 10 lần

YOLOSPORT là thương hiệu thời trang thể thao nội địa ra mắt từ năm 2016, tập trung vào các dòng sản phẩm cho người yêu thể thao như gym, chạy bộ, yoga. Kể từ khi gia nhập TikTok Shop, thương hiệu này đã xác định chiến lược đầu tư vào các nội dung hướng dẫn sử dụng sản phẩm xoay quanh các tình huống vận động thực tế, có tính ứng dụng cao. Từ cách chọn đồ phù hợp với từng bài tập cho đến các video hướng dẫn squat, hít đất, các video hợp tác với các KOLs chuyên về thể thao hay phiên livestream với huấn luyện viên chuyên nghiệp đã giúp thương hiệu xây dựng kết nối hiệu quả với khách hàng.

Kết quả, chỉ sau 5 tháng, GMV của YOLOSPORT tăng gấp 10 lần với tỷ lệ khách quay lại cao. Thành tựu kể trên cho thấy tính hiệu quả của cách tiếp cận dựa trên việc mang lại giá trị thực tế cho người tiêu dùng, cổ vũ lối sống năng động thay vì chỉ dựa vào chiết khấu hay thông điệp bán hàng trực tiếp.

Bonne Tech: Cân bằng giữa sản phẩm riêng và mô hình affiliate

Bonne Tech là một thương hiệu phụ kiện công nghệ do một nhóm sáng lập trẻ phát triển. Năm 2022, trong vai trò là vai trò nhà phân phối, thương hiệu bắt đầu hoạt động trên TikTok Shop. Bước sang năm 2024, Bonne Tech bắt đầu phát triển các dòng sản phẩm riêng, đồng thời tăng cường ứng dụng tiếp thị liên kết như một kênh bán hàng chính thức. Cũng giống như YOLOSPORT, Bonne Tech tập trung tạo ra nội dung thiết thực, giúp người dùng hiểu rõ cách sử dụng sản phẩm và đưa ra đánh giá chân thực. Bên cạnh đó, thương hiệu cũng duy trì một số chính sách hỗ trợ người dùng như bảo hành 12 tháng và đổi trả linh hoạt.

Kết quả, sau 6 tháng đầu năm 2025, Bonne Tech ghi nhận doanh thu tăng 234% so với cùng kỳ năm trước, với gần 149.000 đơn hàng được bán ra. 48% doanh thu trên TikTok đến từ affiliate marketing.

Nước Mắm Tĩn: Duy trì bản sắc thương hiệu qua cách kể chuyện sản phẩm

Nước Mắm Tĩn - Làng Chài Xưa là một thương hiệu nước mắm truyền thống khởi nguồn từ Phan Thiết có lịch sử hơn 300 năm. Gia nhập TikTok Shop từ năm 2022, thương hiệu chọn cách xây dựng nội dung tập trung vào câu chuyện sản phẩm, quy trình ủ chượp, chất liệu tĩn gốm và giá trị văn hóa ẩm thực. Không sử dụng nhiều hình thức quảng cáo hay ưu đãi ngắn hạn, Nước Mắm Tĩn đầu tư vào các video kể chuyện, giới thiệu món ăn, bữa cơm gia đình, hoặc các yếu tố văn hoá liên quan đến nước mắm truyền thống.

Nước Mắm Tĩn: Tăng trưởng ổn định từ nền tảng văn hóa

Kết quả kinh doanh từ 2022 đến tháng 6 năm 2025 cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định: GMV năm 2024 tăng gấp 10 lần so với 2023; doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 vượt 50% tổng GMV cả năm 2024. Dù thuộc nhóm sản phẩm truyền thống, thương hiệu đã thành công tận dụng TikTok Shop như một kênh truyền thông để giữ kết nối với người tiêu dùng và tạo sự nhận diện qua nội dung gắn với đời sống thực tế. Cách tiếp cận này phù hợp với ngành hàng đặc thù, nơi giá trị cảm nhận thường quan trọng hơn yếu tố giá bán hoặc chương trình giảm giá.