Bà chủ doanh nghiệp chuyển khoản 9,2 tỷ đồng, “cảnh sát” báo nhận thành công nhưng 2 ngày sau tiền đã “chảy” sang 6 tài khoản lạ

Tháng 9/2024, bà Trạch, một doanh nhân ở thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, bàng hoàng khi 2,51 triệu NDT (hơn 9,2 tỷ đồng) trong tài khoản ngân hàng bỗng dưng “bốc hơi” không lời giải thích. Đây là khoản tiền quan trọng liên quan đến cả hoạt động kinh doanh và tài sản cá nhân của bà.

Ngay sau sự việc, bà Trạch vội vàng đến Chi nhánh Đào Sơn của Cục Công an Thất Đài Hà trình báo. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, cảnh sát lập tức phối hợp với ngân hàng kiểm tra giao dịch và phát hiện số tiền đã được gửi vào 6 tài khoản cá nhân khác nhau.

Khi được hỏi có quen biết những chủ tài khoản này không, bà Trạch tỏ ra bối rối, khẳng định không hề biết họ. Cuộc điều tra nhanh chóng rơi vào bế tắc, bởi dù bà Trạch khẳng định không thực hiện các giao dịch trên, mọi dấu hiệu đều cho thấy các khoản chuyển tiền có liên quan trực tiếp đến người phụ nữ này.

Phải mất nhiều ngày, sau khi được gia đình thuyết phục, bà Trạch mới hé lộ sự thật. Trước đó, bà nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cảnh sát kinh tế thuộc Cục Công an Thất Đài Hà. Người này khẳng định bà liên quan đến một vụ rửa tiền hàng chục triệu NDT, đồng thời đọc chính xác số thẻ ngân hàng liên quan đến vụ án.

Ảnh: Sohu

Sau đó, cuộc gọi được “chuyển tiếp” đến một nhóm tự xưng là cảnh sát Thượng Hải, gửi cho bà lệnh truy nã và ảnh qua WeChat. Trong tâm trạng hoảng loạn, bà Trạch mất khả năng phán đoán và làm theo hướng dẫn của nhóm cảnh sát trên là chuyển 2,51 triệu NDT từ cả tài khoản công ty lẫn cá nhân vào thẻ ngân hàng do họ cung cấp. Sau khi được nhóm cảnh sát trên xác nhận đã nhận được tiền, bà Trạch tiếp tục tải xuống ứng dụng lừa đảo có tên “Hệ thống an ninh công cộng 5.85” do nhóm kia chỉ định. Chỉ hai ngày sau, toàn bộ số tiền của người phụ nữ đều được rút đi.

Sau khi xem xét vụ việc, cảnh sát cảnh báo rằng có thể những thông tin cá nhân của bà Trạch đã bị kẻ xấu giả mạo cảnh sát “đánh cắp”. Quá trình lần theo dòng tiền cho thấy, khoản tiền này đã bị rút thành 6 đợt tại các tỉnh Chiết Giang, Thiểm Tây và thành phố Thiên Tân. Đáng chú ý, người trực tiếp rút tiền đều là những người lớn tuổi, khoảng 60 tuổi.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát xác nhận: những người cao tuổi này cũng là nạn nhân. Họ từng nhận được cuộc gọi giả danh cán bộ xóa đói giảm nghèo, hứa hẹn hỗ trợ tài chính nhưng yêu cầu cung cấp và “đóng gói” giao dịch ngân hàng. Bằng chiêu trò này, kẻ lừa đảo đã biến họ thành “công cụ rút tiền” từ các phi vụ lừa đảo. Sau khi rút tiền, họ phải giao lại cho “tài xế” theo hướng dẫn, để rồi số tiền được chuyển đổi thành tiền ảo và tẩu tán ra nước ngoài.

Sự việc gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng kẻ lừa đảo quá xảo quyệt, lợi dụng cả niềm tin của người già vào chính sách xóa đói giảm nghèo để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc. Một số khác cho rằng trong vụ việc trên, phía ngân hàng lẽ ra phải có cơ chế cảnh báo với những khoản chuyển bất thường lớn như vậy.

May mắn thay, với sự vào cuộc quyết liệt, cảnh sát địa phương đã bắt giữ hơn 20 đối tượng liên quan và thu hồi tiền cho các nạn nhân.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi. Cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến nghị mọi người tuyệt đối cảnh giác, không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hay ứng dụng lạ, cần xác minh thông tin từ nhiều nguồn trước khi đưa ra quyết định tài chính. Song song, các cơ quan quản lý cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng để hạn chế tối đa nguy cơ bị lợi dụng.

(Theo Sohu)