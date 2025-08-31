Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng

31-08-2025 - 21:40 PM | Sống

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã huy động hơn 1.000 cảnh sát đồng loạt tấn công các ổ đa cấp và bắt giữ hàng trăm nghi phạm.

Ngày 11/1/2018, Công an thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, thông tin trước truyền thông về việc đã phá thành công vụ án đa cấp có tên mã “17.705”. Đây là một trong số ít vụ án ở Trung Quốc những năm gần đây có quy mô đặc biệt lớn, với hơn 100 nghi phạm bị bắt giữ chỉ trong một chiến dịch.

Manh mối từ cuối năm 2016

Theo cơ quan điều tra, cuối năm 2016, Đội Điều tra Kinh tế thuộc Cục Công an Nam Ninh đã phát hiện manh mối về một băng nhóm tội phạm hoạt động đa cấp bất hợp pháp. Nhóm này do đối tượng họ Hầu, quê ở An Huy, cầm đầu.

Qua điều tra, cảnh sát xác định các thành viên trong băng nhóm này chủ yếu đến từ An Huy, Sơn Tây, Hà Bắc và Tứ Xuyên, tập trung sinh sống tại các quận Thanh Tú, Hưng Ninh và Tây Hương Đường ở Nam Ninh. Băng nhóm này lôi kéo hàng nghìn người tham gia, kiểm soát nguồn vốn khổng lồ.

Tháng 7/2017, Sở Công an Quảng Tây chỉ định vụ việc này là vụ án đa cấp “17.705” và đưa vào diện giám sát đặc biệt. Một đội đặc nhiệm được thành lập nhằm phối hợp và tăng cường điều tra.

Qua nhiều tháng thu thập chứng cứ, đội đặc nhiệm đã nắm rõ cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, dòng vốn, địa điểm tập trung cũng như nhận diện các đối tượng cầm đầu. Kết quả cho thấy đường dây này có sự tham gia của hơn 3.500 người, với số tiền huy động trái phép lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.100 tỷ đồng).

Chiến dịch trấn áp quy mô lớn

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, lúc 6h sáng ngày 17/11/2017, Công an Nam Ninh triển khai chiến dịch trấn áp đồng loạt. Hơn 1.000 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị, bao gồm điều tra kinh tế, giao thông, cùng lực lượng tại các quận Thanh Tú, Thanh Tú, Tây Hương Đường và Nam Hồ, đã được huy động.

Huy động hơn 1.000 cảnh sát đột kích 98 địa điểm, tịch thu 55 phương tiện, niêm phong 32 BĐS cùng loạt tang vật liên quan đến đường dây đa cấp hơn 1.100 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ảnh: Baijiahao

Lực lượng chức năng chia thành 120 tổ công tác, đồng loạt tấn công 98 địa điểm hoạt động đa cấp và nơi ở của các đối tượng cầm đầu. Kết quả, chiến dịch bắt giữ 326 thành viên, trong đó có 83 kẻ cầm đầu, 96 nhân sự chủ chốt và 147 thành viên tuyến dưới.

Ngoài ra, cảnh sát đã triệt phá thành công 102 “ổ nhóm” đa cấp, thu giữ 55 phương tiện, niêm phong 32 bất động sản, cùng hàng loạt tang vật như máy tính, thẻ ngân hàng, sổ sách kế toán và sơ đồ mạng lưới đa cấp.

Quyết tâm xóa sổ “ổ đa cấp” tại Nam Ninh

Từ ngày 22 đến 27/12/2017, Viện Kiểm sát thành phố Nam Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 102 nghi phạm hình sự trong vụ án đa cấp có tổ chức quy mô lớn “17.705”. Đây được xem là một trong những vụ án đa cấp bị xử lý mạnh tay nhất tại Trung Quốc trong giai đoạn đó.

Theo Công an Nam Ninh, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì chiến dịch trấn áp quyết liệt, tăng cường kiểm soát để ngăn chặn tái diễn hoạt động đa cấp. Mục tiêu là không để các mô hình kim tự tháp và những hành vi vi phạm pháp luật có cơ hội tồn tại trên địa bàn.

Vụ án “17.705” một lần nữa cho thấy quy mô và sự nguy hiểm của các mô hình đa cấp biến tướng, đồng thời phản ánh quyết tâm của cơ quan chức năng Trung Quốc trong việc bảo vệ an ninh kinh tế – xã hội.

 (Theo Baijiahao)

Đột kích nhà riêng của 1 cựu giám đốc bệnh viện, tịch thu hơn 4,2 tỷ đồng tiền mặt, 1,6 tỷ tiền tiết kiệm cùng nhiều tài sản khác

 

Ánh Lê

Đời sống và Pháp luật

