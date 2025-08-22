Đột kích căn hộ của nữ CEO công ty mỹ phẩm, tịch thu hơn 734 tỷ đồng tiền mặt chất đống như núi, phải dùng 3 xe tải bọc thép mới chở hết

Một đoạn clip dài vỏn vẹn 6 giây gần đây lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc khiến hàng loạt người vô cùng sửng sốt. Khung cảnh trong video là căn hộ ở tầng 11 của của một tòa chung cư tại thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Căn nhà hộ không quá sang trọng nhưng trong tủ và 15 thùng giấy trên sàn nhà lại chất đầy những cọc tiền mặt. Con số được công bố sau đó còn làm dư luận ngỡ ngàng hơn: 200 triệu NDT (khoảng hơn 734 tỷ đồng).

Nữ công nhân bị sa thải trở thành trùm lừa đảo đa cấp

Theo Thời báo Hoàn Cầu, đoạn video này là của một vụ việc xảy ra tại Trung Quốc năm 2017. Theo đó, số tiền khổng lồ nói trên được phát hiện trong chuyên án triệt phá một đường dây truyền đa cấp do cảnh sát Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh phụ trách. Quá trình kiểm đếm tiền kéo dài nhiều giờ, khiến 3 máy đếm tiền bị hỏng liên tục do quá tải. Cuối cùng, lực lượng chức năng phải điều 3 xe chở tiền chuyên dụng mới vận chuyển hết tang vật.

Người đứng sau khối tài sản khổng lồ là một người phụ nữ họ Chu (46 tuổi), quê ở Thiết Lĩnh. Bà Chu từng làm việc tại một nhà máy, nhưng đã thôi việc từ đầu những năm 2000, khi nhà máy cổ phần hóa. Sau thời gian dài thất nghiệp, bà Chu quay lại với công việc bán thời gian, rồi quyết định “ra ngoài làm ăn”.

Những người thân quen cho biết, bà Chu đã ly hôn từ nhiều năm trước và có một con gái hiện du học ở nước ngoài. Trong mắt bạn bè, cuộc sống của bà bỗng dần trở nên xa hoa. Người phụ nữ thường xuyên mua sắm đồ xa xỉ tại trung tâm thương mại không cần xem giá, một lần tiêu hàng chục nghìn NDT, sở hữu xe sang từ Mercedes đến Maserati.

Từng cọc tiền mặt chất cao như núi xếp đầy trong tủ và thùng giấy ở nhà người phụ nữ họ Chu

Khi được hỏi về công việc, bà Chu giới thiệu mình là giám đốc một công ty “kinh doanh mỹ phẩm cao cấp” với giá một bộ sản phẩm trung bình hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Nhưng trong các cuộc trò chuyện, những khái niệm như “mô hình kim tự tháp”, “tuyển dụng thành viên” thường xuất hiện, đủ để nhiều người hiểu rằng bà đang tham gia vào hoạt động truyền đa cấp. Ngoài ra, người phụ nữ này còn từng khoe thu nhập hơn 2 triệu NDT mỗi năm (hơn 7 tỷ đồng) và còn mua nhà cho cha mẹ.

Đầu tháng 12/2017, thông tin cảnh sát tỉnh Liêu Ninh thu giữ 200 triệu NDT (khoảng hơn 734 tỷ đồng) tại căn hộ số A21102, khu đô thị Hoa Viên, thành phố Thiết Lĩnh lan rộng khắp mạng xã hội. Những người quen của bà Chu mới được một phen ngỡ ngàng: “Không thể ngờ bà ấy có thể tích trữ nhiều tiền mặt đến thế trong nhà. Đúng là một khối tài sản quá kinh khủng.”

Triệt phá đường dây đa cấp 100.000 người

Chiều cùng ngày, cảnh sát công bố chi tiết chuyên án. Theo đó, đây là một đường dây đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động ở 25 tỉnh, thành của Trung Quốc. Đến thời điểm bà Chu bị bắt, cảnh sát cũng tạm giữ hình sự 24 nghi phạm, thu giữ tổng cộng 364 triệu NDT tiền mặt (hơn 1.335 nghìn tỷ đồng), cùng nhiều tang vật khác như sổ sách, máy tính, 12 xe hơi và 5 căn hộ.

Quá trình kiểm đếm tiền trong nhà bà Chu kéo dài nhiều giờ, khiến 3 máy đếm tiền bị hỏng liên tục do quá tải

Băng nhóm này do một người đàn ông họ Mạnh (61 tuổi) quê Hà Bắc, Trung Quốc cầm đầu. Bà Chu là một mắt xích lớn trong số đó. Chỉ trong vòng hai tháng (tháng 9 và 10/2017), đường dây đã phát triển tới 100.000 thành viên, số tiền huy động ước tính 600 triệu NDT (hơn 2.200 tỷ đồng).

Theo điều tra, nhóm này sử dụng chiêu trò lừa đảo quen thuộc: người tham gia nộp 3.900 NDT (hơn 14 triệu đồng) để có “tư cách hội viên” trong công ty, đổi lại hứa hẹn thu nhập ít nhất 150.000 NDT (hơn 550 triệu đồng) mỗi năm. Ngoài ra, mỗi khi lôi kéo được một thành viên mới, người giới thiệu sẽ nhận thưởng hàng trăm NDT. Những lời hứa phi lý này đã dụ dỗ hàng chục nghìn người dân ở Trung Quốc nhẹ dạ tham gia.

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 3/12/2017, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó thị trưởng kiêm Giám đốc công an thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, hơn 200 cảnh sát được huy động, chia thành 31 tổ công tác. Các mũi trinh sát đồng loạt triển khai tại Thẩm Dương, Thiết Lĩnh, Hàng Châu và Thường Châu, nhanh chóng bắt giữ toàn bộ các nghi phạm chủ chốt, trong đó có Mạnh và Chu. Chuyên án sau đó vẫn được tiếp tục mở rộng.

