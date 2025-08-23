Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đột kích nhà người đàn ông thường xuyên than nghèo, tịch thu 9 tỷ đồng tiền mặt chất thành “núi”

23-08-2025 - 19:07 PM | Sống

Người đàn ông Trung Quốc từ chối trả tiền phạt nhưng lại bị phát hiện giữ nhiều tiền mặt trong nhà.

Người đàn ông họ Vương ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) làm việc trong ngành bất động sản. Năm 2018, ông Vương bị xử phạt hành chính vì hành vi chiếm dụng đất, xây dựng nhà cao tầng trái phép, vi phạm nghiêm trọng các quy định về quy hoạch đô thị tại địa phương. Số tiền phạt lên đến 2,62 triệu NDT (9,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, ông Vương không chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn quy định, dẫn đến việc Cục Quy hoạch quận phải nộp đơn yêu cầu cưỡng chế thi hành án lên Tòa án.

Theo lời hàng xóm và người thân, ông Vương thường xuyên vắng mặt tại nơi cư trú, đi lại không theo lịch trình cố định. Người đàn ông này nói với người thân rằng mình “bị oan” trong vụ việc vi phạm, than vãn về điều kiện tài chính khó khăn khi công việc bị ảnh hưởng bởi án phạt. Cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc triệu tập ông Vương và xác định tài sản có thể cưỡng chế. Dù đã tiến hành nhiều cuộc điều tra trực tuyến (qua hệ thống ngân hàng, tài sản đăng ký) nhưng cơ quan thi hành án vẫn không tìm thấy bất kỳ bất động sản hoặc tài sản nào của ông Vương đủ điều kiện để thực hiện cưỡng chế.

Đột kích nhà người đàn ông thường xuyên than nghèo, tịch thu 9 tỷ đồng tiền mặt chất thành “núi”- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Tháng 5/2019, lực lượng chức năng Trung Quốc nhận được thông tin ông Vương hiện đang sống ở một thị trấn nhỏ. Ngôi nhà người đàn ông này sống dựng rào chắn bằng các tấm sắt và dây thép gai, người từ bên ngoài khó tiếp cận.

Cơ quan thi hành án quyết định lên kế hoạch cho cuộc đột kích bất ngờ vào sáng sớm, thời điểm ông Vương ít có khả năng phản ứng kịp thời. Khi cảnh sát địa phương ập vào nhà ông Vương, người đàn ông này tiếp tục kêu oan, tuyên bố mình không có tiền để đóng phạt.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện một chiếc thùng lớn cũ nát kỳ lạ ở gần cửa sổ. Họ nhận ra sắc mặt ông Vương thay đổi nên đã lập tức mở chiếc thùng ra. Bên trong là một “núi” tiền mặt cùng nhiều sản phẩm nhập lậu. Lực lượng chức năng nhanh chóng niêm phong toàn bộ số tiền và hàng hoá, chuyển đến ngân hàng để kiểm kê. Số tiền mặt được xác định là 2,5 triệu NDT (hơn 9 tỷ đồng) bị tịch thu để bù đắp khoản phạt ban đầu của ông Vương. 

Đột kích nhà người đàn ông thường xuyên than nghèo, tịch thu 9 tỷ đồng tiền mặt chất thành “núi”- Ảnh 2.

Cảnh sát Trung Quốc kiểm kê số tiền mặt tìm thấy tại nhà ông Vương

Ông Vương sau đó bị điều tra về nguồn gốc số tiền và xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc do không chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn quy định.

kim linh

Đời sống Pháp luật

