Khi nói đến học phí đắt đỏ, nhiều người thường nghĩ ngay đến những ngôi trường tư thục danh tiếng ở Mỹ, Anh... Tuy nhiên về việc ngôi trường nào giữ ngôi vương "đắt thế giới" thì không phải ai cũng biết.

Câu trả lời cho những ai đang tò mò rằng ngôi trường có học phí đắt nhất thế giới chính là Institut Le Rosey - ngôi trường quốc tế tại Thụy Sĩ. Mức học phí ở đây có thể lên tới hơn 150.000 USD/năm (tương đương gần 4 tỷ đồng), con số khiến phần đông phụ huynh chỉ nghe qua đã rụng rời.

Institut Le Rosey được coi là ngôi trường có học phí đắt nhất thế giới

Vậy, điều gì khiến Le Rosey trở thành "ngôi trường đắt đỏ nhất hành tinh"? Trước hết, vị trí của trường đã đủ tạo nên sự xa hoa. Le Rosey có hai cơ sở: một khuôn viên mùa hè nằm bên hồ Geneva tuyệt đẹp và một cơ sở mùa đông ngay tại khu trượt tuyết danh tiếng Gstaad. Nghĩa là học sinh được học tập và sinh hoạt trong hai bối cảnh hoàn toàn khác nhau, trải nghiệm cuộc sống vừa gần gũi thiên nhiên, vừa tràn ngập không khí nghỉ dưỡng thượng lưu.

Cơ sở vật chất của trường cũng thuộc hàng hiếm có. Học sinh của trường được trải nghiệm phòng học thiết kế hiện đại, rạp chiếu phim riêng, nhà hát, phòng hòa nhạc, sân vận động, bể bơi trong nhà, khu cưỡi ngựa, bến thuyền để học sinh tập chèo thuyền buồm, cùng một hệ thống ký túc xá sang trọng chẳng kém khách sạn 5 sao. Với sự đầu tư ấy, Le Rosey không chỉ là một trường học mà giống như một "thành phố thu nhỏ" của giới thượng lưu.

Trường không chỉ rộng mà cơ sở vật chất cũng thuộc top đầu

Đặc biệt, số lượng học sinh ở Le Rosey được giữ ở mức giới hạn chỉ khoảng 400 em đến từ hơn 60 quốc gia và mỗi quốc tịch không được vượt quá 10% sĩ số. Điều này khiến trường trở thành nơi "tinh hoa tụ hội", nơi con cái của các nhà lãnh đạo, doanh nhân, hoàng tộc dễ dàng gặp gỡ, xây dựng mối quan hệ từ rất sớm. Với nhiều gia đình giàu có, việc cho con vào Le Rosey không chỉ là đầu tư cho giáo dục mà còn là tấm vé để bước vào những mạng lưới xã hội quyền lực.

Ngoài học phí đắt đỏ và cơ sở vật chất sang trọng, Le Rosey còn có những "đặc sản" riêng mà ít ngôi trường nào sánh kịp. Trường được thành lập từ năm 1880 và trong suốt lịch sử đã đào tạo ra nhiều gương mặt nổi bật của thế giới. Đáng chú ý, Le Rosey từng được mệnh danh là "ngôi trường của 7 vị vua", bởi nơi đây từng là mái trường của nhiều thành viên hoàng gia như vua Albert II của Bỉ, vua Juan Carlos I của Tây Ban Nha hay vua Fuad II của Ai Cập.

Học sinh Le Rosey thường thông thạo ít nhất hai đến ba ngoại ngữ, bởi trường giảng dạy song song bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời khuyến khích học thêm tiếng Tây Ban Nha, Đức hay Trung Quốc. Ngoài ra, nhờ lịch học luân chuyển giữa hai cơ sở mùa hè và mùa đông, các em vừa có thể học văn hóa, vừa tập luyện thể thao quý tộc như cưỡi ngựa, trượt tuyết hay đua thuyền, biến việc đi học thành một hành trình trải nghiệm trọn vẹn.

Chính những yếu tố này đã tạo nên danh tiếng lừng lẫy của Le Rosey, biến ngôi trường không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là biểu tượng của sự xa hoa, tinh hoa và những mối quan hệ quyền lực trải dài qua nhiều thế hệ.

Một vài sự thật thú vị về Le Rosey

1. Siêu tiện ích trong nội khu

Trường sở hữu tổng cộng 179 phòng ngủ với phòng tắm riêng, 53 lớp học, 8 phòng lab khoa học, 14 phòng chức năng đặc biệt, 48 căn hộ dành cho giáo viên, thư viện media chứa khoảng 20.000 - 30.000 đầu sách, nhà hát, nhà nguyện, phòng ăn, sân vận động, phòng gym... nằm gọn trong lòng khuôn viên rộng 28 ha.

2. Cơ sở thể thao, nghệ thuật nghe đã choáng

Trường có 10 sân tennis đất nện, hồ bơi trong nhà và ngoài trời, sân bóng đá, sân rugby, đường chạy, bãi tập bắn cung, nhà hát ngoài trời. Ngoài ra, trường còn có trung tâm cưỡi ngựa, trung tâm chèo thuyền với đủ thể loại thuyền từ thuyền buồm, motor nước và cả... du thuyền.

3. "Di cư học tập" theo mùa độc nhất vô nhị

Hơn 600 thành viên từ học sinh đến giáo viên thường cùng di chuyển từ khuôn viên Rolle tới Gstaad mỗi mùa đông từ tháng 1 đến tháng 3. Trường được cho là ngôi trường duy nhất trên thế giới có truyền thống thay đổi toàn bộ khu học xá theo mùa.

4. Chương trình học chuẩn quốc tế dẫn đầu

100% học sinh đạt được bằng tốt nghiệp (French Bac hoặc International Baccalaureate). Điểm trung bình IB của trường là 36, trong khi mức trung bình toàn cầu chỉ là 30. Trên 60% học sinh đạt bằng IB song ngữ, cao hơn gấp đôi mức trung bình thế giới.

5. Dàn cựu sinh viên cực quyền lực

Le Rosey đã đào tạo hơn hàng ngàn học sinh, trong đó có nhiều cựu học sinh là thành viên hoàng gia, tỷ phú và nhân vật nổi tiếng toàn cầu, có thể kể đến như dòng họ Rothschild, Rockefeller, Hohenzollern, Metternich; các vị vua như Albert II của Bỉ, Juan Carlos I của Tây Ban Nha cùng nhiều nhân vật nổi bật như Julian Casablancas (The Strokes), Tracee Ellis Ross (diễn viên), CIA director Richard Helms…

