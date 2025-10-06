Bà chủ khu du lịch sinh thái trang trí biệt thự rộng 1.000m2 đón Trung thu: Giàu có nhiều, nhưng kiểu này "đáng sợ"

Trang trí nhà cửa vào mỗi dịp lễ, Tết vốn là thú vui của nhiều người. Đặc biệt là với những gia đình có điều kiện, sống trong biệt thự hoành tráng lại càng chú trọng về việc “F5 không gian sống” theo đúng chủ đề. Với diễn viên Vân Trang cũng không ngoại lệ khi mới đây, cô đăng tải đoạn clip khoe cơ ngơi của mình đã ngập đèn ông sao, đèn lồng, hoa lá,... để đón Trung thu.

Trên trang cá nhân của mình, Vân Trang khiến dân tình trầm trồ khi quay lại cảnh decor từng góc trong biệt thự. Được biết, cô và gia đình hiện đang sống trong căn biệt thự rộng 1.000m2 ở phường Tân Phong, TP.HCM.

Vân Trang khoe từng góc nhỏ trong căn biệt thự được trang trí đầy màu sắc đón Trung thu

Căn biệt thự có gam màu trắng chủ đạo, được thiết kế biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng. Xung quanh nhà và sân thượng, cô cho phủ đầy cây xanh; phòng khách, phòng ngủ đều là không gian mở, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Thông thường trong nhà, Vân Trang bài trí để mỗi người có không gian riêng song vẫn đảm bảo sự kết nối. Cô bố trí phòng khách thông tầng hay sắp đặt những khoảng nghỉ với ghế dài đủ cho vợ chồng, con cái, thậm chí là tiệc nướng, trà chiều với bạn bè.

Tuy nhiên nhân dịp Tết Trung thu đến gần, nhà có con nhỏ nên Vân Trang cũng mong muốn thay đổi lại không gian để các con có chỗ vui chơi, tạo không khí đầm ấm cho gia đình. Nữ diễn viên tự mình bắc thang, tự tay treo từng chiếc đèn ông sao lên trần nhà. Cô sử dụng hàng chục chiếc đèn, treo thả từ trên cao xuống để tạo thành một bức tường “sống ảo” y hệt trong các studio.

Cô tự bắc thang, trèo lên cao để gắn từng chiếc đèn ông sao

Mỗi góc nhà đều được trang trí tỉ mẩn với rất nhiều đèn lồng, hoa,...

Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn tô điểm thêm cho căn nhà bằng những bình hoa tươi theo mùa, cành hồng đặc trưng mùa thu và một số món quà bạn bè tặng. Tất cả tạo nên tổng thể vừa màu sắc, lộng lẫy nhưng vẫn rất ấm áp, mang tính đoàn viên.

Một số bình luận của cộng đồng mạng: - “Trang trí có gu thật, nhìn căn nhà ấn tượng ghê”. - “Nhà đẹp quá, các bé tha hồ chụp ảnh luôn, không khác gì studio. Mà chị Trang tỉ mỉ thật, tự treo từng cái đèn, decor từng góc luôn”. - “Có nhà riêng rộng rãi thích thật. Dịp nào trang trí dịp đó, hơi vất hơn xíu nhưng mà vui”. - “Chính ra mình thấy ít người trang trí nhà dịp Trung thu nhỉ. Nhưng mình lại thích mùa này nhất vì decor lên nhìn nhà ấm cúng lắm”. - “Giờ mới biết cơ ngơi của chị, hoành tráng quá. Trang trí cũng đẹp nữa, thích mấy bình cắm cành hồng của chị!”.

Vân Trang sinh năm 1990, là một trong những nữ diễn viên thực lực của làng giải trí Việt. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều bộ phim đình đám như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm... Một thời, Vân Trang được đánh giá sẽ "kế nhiệm" Tăng Thanh Hà trở thành "ngọc nữ" của điện ảnh Việt.

Không chỉ thành công trong nghệ thuật, Vân Trang còn "mát tay" trong lĩnh vực kinh doanh. Cô là bà chủ của một spa làm đẹp, một khu du lịch sinh thái rộng lớn, đi cả ngày không hết tọa lạc tại Cái Bè, Tiền Giang (nay là Đồng Tháp).

Vân Trang còn được biết đến là bà chủ của một khu nghỉ dưỡng sinh thái rộng 50.000m2 ở Tiền Giang (cũ) - nay là Đồng Tháp

Khu nghỉ dưỡng của Vân Trang có diện tích lên đến 50.000m2, nằm bên cạnh dòng sông Tiền Giang êm ả, hiền hòa. Cô chia thành 3 khu để phục vụ mọi nhu cầu của du khách: Khu cà phê để mọi người có thể thưởng thức, khu lều trại Mông Cổ được dựng bên cạnh những gốc cây ăn trái mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên, khu nghỉ dưỡng Bungalow dành cho những gia đình muốn tìm đến sự bình yên.

Vừa xinh đẹp, giàu có lại thành công trong sự nghiệp diễn xuất, Vân Trang còn khiến dân tình ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia. Cô kết hôn vào năm 2016, đến nay sau gần 10 năm gắn bó, cặp đôi đã có với nhau 4 người con, 3 gái, 1 trai.

Cô từng nhiều lần chia sẻ được chồng cưng chiều, thấu hiểu. Chồng của Vân Trang cũng luôn ủng hộ cô hết mình trong nhiều dự án. Anh còn chủ động làm việc nhà và chăm con để vợ có thời nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống.

Vân Trang và chồng